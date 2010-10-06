Азаров проведет переговоры о подготовке Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 13-14 октября в Брюсселе проведет переговоры о подготовке Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в Хельсинки на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Мари КИВИНИЕМИ, состоявшимся после двусторонней встречи.

«13-14 октября состоится мой визит в Брюссель, где мы будем обсуждать детали подготовки этого соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он напомнил, что 22 ноября состоится саммит Украина-ЕС.

«Уже одно это говорит об интенсивности контактов и о том, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы подписать это соглашение в как можно более короткие сроки», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул важность поддержки в этом вопросе не только руководства Евросоюза, но и руководство стран, в него входящих. «Нам нужна поддержка и членов Европейского Союза, а не только руководителей администрации ЕС», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром Финляндии детально проинформировал ее о ходе подготовки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.