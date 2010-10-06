Коморовский обещает, что Польша продолжит поддерживать евроинтеграцию Украины

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ заявляет о намерении продолжать политику предыдущих руководителей Польского государства, направленную на поддержку евроинтеграционных устремлений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Б.КОМОРОВСКИЙ сказал в опубликованном сегодня интервью изданию Rzeczpospolita.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что вступление Украины в Европейский Союз поддерживают не отдельные политические силы в Польше, этот вопрос является одной из основ государственной политики.

„Это не продолжение курса конкретного Президента, а Польского государства. Ведь поддержка Украины на ее пути на Запад реализуется в польской политике многие годы”, - сказал он.

Президент заметил, что о продолжении поддержки Украины, среди прочего, свидетельствует участие представителей разных политических сил Польши в последнем форуме в Ялте, организованном «Ялтинской европейской стратегией» (YES), в котором он также лично принял участие.

„Изменение (в политике относительно Украины) может заключаться в том, что меньшее значение будут иметь декларации и заверения, а гораздо большее - факты в виде реальных достижений украинской стороны во введении стандартов Евросоюза”, - добавил он.