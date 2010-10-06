Азаров: к саммиту Украина-ЕС 22 ноября будет готово соглашение о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом будет подготовлено к очередному саммиту Украина-ЕС, который пройдет 22 ноября в Брюсселе.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом глава правительства Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с министром иностранных дел Финляндии Александером СТУББОМ.

«К саммиту Украина-ЕС мы подготовим соглашение о свободной торговле», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

По его словам, Н.АЗАРОВ отметил, что последний раунд переговоров о зоне свободной торговли прошел успешно, что дает основания надеяться, что окончательный вариант документа можно будет подготовить к саммиту Украина-ЕС.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, также Н.АЗАРОВ отметил, что договор между Украиной и ЕС об ассоциации является политическим документом, подтверждающим, что Украина имеет перспективы членства в ЕС.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии отметил, что Финляндия поддерживает подписание договора об ассоциации между Украиной и ЕС, и установление свободной торговли стран Евросоюза с Украиной, а также введение безвизового режима между странами ЕС и Украиной.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ высказал мнение, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС должно быть подписано исключительно на равноправных условиях.

«Мы настаиваем, чтобы соглашение о создании зоны свободной торговли было без всяких ограничений и изъятий и предоставляло равноправные возможности для обеих сторон. Или у нас будет соглашение о создании зоны свободной торговли на равноправных принципах, или его не будет вообще. У нас есть с кем торговать в мире на условиях ВТО», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.