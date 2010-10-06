Анонс на 7 октября

* Продолжится визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Финляндию.

* Состоится официальное открытие Украинского зернового конгресса. Организаторы конгресса: Украинская зерновая ассоциация и ИА "АПК-Информ". Пресс-конференция для СМИ по итогам первого дня работы Украинского зернового конгресса. В расширенной пресс-конференции примут участие: вице-премьер-министр Украины В.Слаута, министр аргополитики М.Присяжнюк, президент Украинской аграрной конфедерации Л.Козаченко, президент Украинской зерновой ассоциации В.Клименко, директор по Черноморскому региону "Нобл Ресорсиз Украина" И.Мирошниченко, гендиректор СП «Нибулон» О.Вадатурский, содиректор Научно-исследовательского агропродовольческого института Университета Миссури Вильям Мейерс, зам.директора по агробизнесу ЕБРР Питер Брайд, эксперт Национального управления океанических и атмосферных исследований США Феликс Коган, аналитик Службы экономических исследований при министерстве сельского хозяйства США Ольга Лиферт, CME Group Джеффри Куиджперс.

* Круглый стол на тему: «Благосостояние через сбалансированное формирование заработной платы». Организатор - Центр Разумкова при поддержке Шведского агентства по международному сотрудничеству и развитию (SIDA). Вопросы: Имеет ли будущее в современном мире экономическая модель, основанная на использовании дешевой рабочей силы? Роль и возможности института социального партнерства в обеспечении конкурентоспособности и общественного благосостояния Украины. Пути и средства достижения понимания между социальными партнерами во внедрении сбалансированного формирования заработной платы.

* Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев примет участие в 8-м заседании Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В рамках заседания будут рассматриваться основные вопросы сотрудничества между двумя странами, в первую очередь - в топливно-энергетическом комплексе. После заседания - церемония подписания двусторонних украинско-азербайджанских документов.

* Пресс-конференция первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева и первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуба Эюбова.

12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Достойный труд - путь к достойной жизни», посвященная Всемирному дню действий за достойный труд, который отмечается 7 октября. Речь пойдет о том, какой должна быть достойная работа, о системе оплаты труда и социальных стандартах. Участники: Михаил Волынец, председатель КВПУ, народный депутат Украины; Василий Кострица, Национальный координатор Международной организации труда в Украине; Андрей Корчинский, председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины; Владимир Куприенко, председатель Молодежного комитета профсоюза инженерно-технического состава АНТК им.Антонова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: +227-86-92, +38(093)767-14-83. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы обеспечения молодежи жильем». Участники: зам.министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий Исаенко, зам.министра финансов Украины Евгений Кузькин, зам.министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана Толстоухова; народные депутаты Украины: Екатерина Самойлик, Сергей Гриневецкий, Андрей Пинчук, Павел Костенко, Игорь Лысов, Сергей Майборода, Юрий Сербин; председатель правления Государственного фонда молодежного жилищного строительства Леонид Рысухин, председатель Совета Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» Владимир Грищенко и др.

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