Курс НБУ на 07.10.10
19:20, 06 октября 2010Разное
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Официальный курс НБУ на 07.10.10100 USD – 790.9900 (6 октября – 790.9900)100 EUR – 1095.9957 (6 октября – 1089.9842)10 RUR – 2.6461 (6 октября – 2.5989)Учетные курсы банковских металлов на 07.10.10 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10 Золото-106546.35 (6 октября-104865.50)961 XAG 10 Серебро-1812.95 (6 октября-1759.16)962XPT10Платина-134547.40(6 октября-132965.42)964XPD10Палладий-46589.31 (6 октября-44770.03)
Официальный курс НБУ на 07.10.10
100 USD – 790.9900 (6 октября – 790.9900)
100 EUR – 1095.9957 (6 октября – 1089.9842)
10 RUR – 2.6461 (6 октября – 2.5989)
Учетные курсы банковских металлов на 07.10.10 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10 Золото-106546.35 (6 октября-104865.50)
961 XAG 10 Серебро-1812.95 (6 октября-1759.16)
962XPT10Платина-134547.40(6 октября-132965.42)
964XPD10Палладий-46589.31 (6 октября-44770.03)
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