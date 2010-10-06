Курс НБУ на 07.10.10

Официальный курс НБУ на 07.10.10100 USD – 790.9900 (6 октября – 790.9900)100 EUR – 1095.9957 (6 октября – 1089.9842)10 RUR – 2.6461 (6 октября – 2.5989)Учетные курсы банковских металлов на 07.10.10 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10 Золото-106546.35 (6 октября-104865.50)961 XAG 10 Серебро-1812.95 (6 октября-1759.16)962XPT10Платина-134547.40(6 октября-132965.42)964XPD10Палладий-46589.31 (6 октября-44770.03)

Официальный курс НБУ на 07.10.10 100 USD – 790.9900 (6 октября – 790.9900) 100 EUR – 1095.9957 (6 октября – 1089.9842) 10 RUR – 2.6461 (6 октября – 2.5989) Учетные курсы банковских металлов на 07.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10 Золото-106546.35 (6 октября-104865.50) 961 XAG 10 Серебро-1812.95 (6 октября-1759.16) 962XPT10Платина-134547.40(6 октября-132965.42) 964XPD10Палладий-46589.31 (6 октября-44770.03)

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