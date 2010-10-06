Главное на 6 октября (вечер)

Финансы

Для Украины пиковыми по погашению совокупного государственного долга будут 2010 и 2013 годы.

Об этом сказано в информации, обнародованной на сайте Министерства финансов Украины.

Сумма погашения в каждом из этих периодов будет эквивалентна 42,5 млрд. грн. При этом в 2010 году сумма погашения внешнего долга составит 22,8 млрд. грн., внутреннего – 19,7 млрд. грн. В 2013 году сумма выплат по внешнему долгу составит 31,8 млрд. грн. (максимальное значение до 2025 года), по внутреннему – 10,7 млрд. грн.

Максимальное погашение внутреннего долга ожидается в 2011 году, когда его сумма составит 24,4 млрд. грн.

В текущем году обязательства по погашению внутреннего долга составляют 19,7 млрд. грн., внешнего – 22,8 млрд. грн.

Министерство финансов Украины планирует в ІV квартале получить транш кредита Международного валютного фонда на сумму эквивалентной 7,8 млрд. грн., сообщается в обнародованном на сайте ведомства Плане управления государственным долгом на ІV квартал 2010 года.

«Внешние заимствования планируются за счет второго транша МВФ в объеме 7,8 млрд. грн. и поступления средств от международных финансовых организаций для финансирования проектов развития объемом 2,8 млрд. грн.», - говорится в документе.

Совокупный уставный капитал украинских банков (по предварительной информации) в сентябре увеличился на 4,4% - до 134 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Собственный капитал банков в сентябре увеличился более чем на 6 млрд. грн. – до 136,2 млрд. грн. и на 1 октября 2010 года составлял 14,8% банковских пассивов.

Активы банков выросли на 1,7% - до 921 млрд. грн. Общие активы составили 1,064 трлн. грн., из которых 70,1% - кредитные операции, 7,2% - вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков увеличились на 1,7% - до 784,8 млрд. грн. В структуре обязательств банков 32,7%, или 256,3 млрд. грн., составляли средства физических лиц, 20,9%, или 164,0 млрд. грн., - срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,2%, или 135,2 млрд. грн., - средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 октября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно приобретения акций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно порядка приобретения акций НАК «Нафтогаз Украины» 23 сентября.

Данным законом предусмотрено увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 7,4 млрд. грн. путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для повышения ликвидности компании.

Президент Украины подписал Закон "О внесении изменения в статью 32 Закона Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Принятым 7 сентября Верховной Радой Украины законом предусмотрено, что уполномоченный орган в пределах своих полномочий осуществляет сотрудничество с международными организациями, государственными органами и неправительственными организациями иностранных государств по вопросам, которые относятся к его компетенции. Уполномоченный орган имеет право в рамках международного сотрудничества, которое осуществляется в соответствии с частью первой этой статьи, подавать и получать: на условиях взаимности информацию по вопросам надзора за финансовыми рынками и учреждениями, которая не представляет государственной тайны и предоставление которой не приводит к разглашению профессиональной тайны; в случаях и порядке, определенных соответствующими международными договорами Украины, в том числе межведомственными договорами, информацию по вопросам деятельности отдельных финансовых учреждений.

Уполномоченный орган имеет право использовать конфиденциальную информацию, полученную от международных организаций, государственных органов и неправительственных организаций иностранных государств, только в пределах своих полномочий и для выполнения задач, которые определены данным Законом или вытекают из него.

Конфиденциальная информация, полученная уполномоченным органом от международных организаций, государственных органов и неправительственных организаций иностранных государств, представляет профессиональную тайну и может быть передана третьим лицам только при условии предварительного согласия организации (органа), которая передала (передал) такую информацию.

Если заключенным уполномоченным органом межведомственным договором установлены требования относительно правового режима и целей использования конфиденциальной информации, полученной уполномоченным органом в рамках международного сотрудничества, которое осуществляется в соответствии с частью первой этой статьи, лица, которым передается такая информация, должны соблюдать требования, установленные межведомственным договором.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент подписал Закон Украины "О сокращении задолженности перед Пенсионным фондом Украины предприятий, имеющих стратегическое значение, и угледобывающих предприятий и возобновлении пенсионных прав их работников".

Текст размещен на сайте главы государства.

В принятом 9 сентября Верховной Радой Украины законе предусмотрено, что его действие распространяется на предприятия независимо от формы собственности и вида деятельности, отнесенные к перечню предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденному Кабинетом министров Украины, которые являются страхователями по закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (далее - страхователи). Закон предусматривает рассрочку сумм просроченной задолженности по уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, штрафов и пени, которые начислены и не оплачены или подлежат начислению.

Суммы недоимки, возникшие на день вступления в силу этого закона, по обращению страхователя могут быть рассрочены сроком до 60 календарных месяцев со дня заключения с территориальным органом Пенсионного фонда Украины соответствующего договора. Рассрочка недоимки осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, при условии предоставления страхователем гарантии банка, другой финансовой организации, страховой организации на соответствующую сумму. Обращения страхователей относительно рассрочки недоимки, поступившие позднее, чем после 90 календарных дней со дня вступления в силу этого закона, не рассматриваются. Рассроченные суммы недоимки подлежат уплате равными частями.

Рассрочка предоставляется под проценты, рассчитанные за период, который начинается со дня заключения договора о рассрочке недоимки, и заканчивается днем погашения рассроченной суммы, исходя из учетной ставки Национального банка Украины, действующей на время уплаты очередного месячного платежа. Указанные проценты начисляются страхователем, но не платятся, за исключением случаев, когда договор о рассрочке недоимки подлежит расторжению.

Форма типового договора о рассрочке недоимки определяется правлением Пенсионного фонда Украины. Проценты, начисленные согласно части пятой этой статьи, списываются во время окончательного погашения рассроченной недоимки. Договор о рассрочке подлежит расторжению, что влечет за собой обязанность страхователя оплатить невнесенную сумму рассроченной недоимки, а также проценты, начисленные в соответствии с частью пятой этой статьи на такую рассроченную сумму недоимки, в случае, если страхователь наращивает новую недоимку и/или не платит очередную часть рассроченной недоимки на протяжении трех базовых отчетных периодов; ликвидируется; признается неплатежеспособным в установленном законом порядке.

Расторжение договора о рассрочке недоимки влечет за собой обязанность страхователя оплатить невнесенную сумму рассроченной недоимки, а также проценты, начисленные в соответствии с частью пятой этой статьи на такую рассроченную сумму недоимки.

Согласно закону, в случае принятия решения о рассрочке недоимки штрафы и пеня на рассроченные суммы недоимки не начисляются. Суммы штрафов и пени, которые начислены и не оплачены или подлежат начислению на день вступления в силу этого закона, могут быть рассрочены сроком до 60 календарных месяцев со дня заключения договора о рассрочке штрафов и пени по форме и в порядке, установленном правлением Пенсионного фонда Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Украина планирует выпуск правительственных бумаг, индексированных к инфляции и валютному курсу. Об этом говорится в Плане управления государственным долгом на ІV квартал 2010 года, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На сегодняшний день ведомство разрабатывает соответствующий проект постановления Кабинета министров. Планируется, что документом будет предусматриваться возможность эмиссии индексированных к уровню инфляции государственных ценных бумаг и индексированных к валютному курсу государственных ценных бумаг (а также, возможно, индексированных к котировкам драгоценных металлов государственных ценных бумаг).

Кроме того, Министерство финансов разработало проект Закона Украины «О государственном долге и гарантированном государством долге». В ІV квартале т.г. планируется внести законопроект на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Украина также декларирует намерения по реализации среднесрочной стратегии управления госдолгом. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении порядка разработки и контроля за реализацией среднесрочной стратегии управления государственным долгом» готовится к внесению на рассмотрение правительства.

Правительство Украины также планирует улучшить качество управления гарантированными государством долговыми обязательствами. С этой целью разработан проект постановления Кабинета министров Украины "Об управлении рисками при предоставлении государственных гарантий", который дорабатывается с учетом международного опыта.

Пищевая промышленность

Министерство экономики Украины инициирует повышение минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.

Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в дополнение к постановлению Кабмина от 30 октября 2008 г. № 957» опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается повысить минимальную розничную цену на водочную продукцию на 14%, или на 2,54 грн., - до 20,5 грн. за бутылку 0,5 л, на виноградное вино - на 33%, или 4 грн., - до 16 грн. за бутылку 0,7 литра в стеклянной таре и за 1 литр в другой таре.

Также документом предлагается установить предельный размер минимальной оптово-отпускной и розничной цены на водку и ликероводочную продукцию на уровне 77,65 и 102,5 грн. за 1 литр 100% спирта соответственно. На коньяк "3 звезды", а также другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки - 110,42 и 152,39 грн./литр 100% спирта соответственно, на коньяк "4 звезды" - 121,31 и 167,41 грн./л 100% спирта, на коньяк "5 звезд" - 136,22 и 187,98 грн./л 100% спирта соответственно.

Предлагается, что постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги зарегистрированной в Люксембурге агропромышленной компании и экспортеру Kernel Holding S.A. (далее – «Кернел»): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровнях «B» и «B+» соответственно и национальный долгосрочный рейтинг «AA+(ukr)». Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, долгосрочные РДЭ отражают вертикальную интеграцию компании, ее консервативный подход к торговому рыночному риску, а также историю поддержания стабильной маржи операционной прибыли на уровне примерно 16-17% за три предыдущих финансовых года, несмотря на колебания цен на рынке в 2007-2009 финансовые годы. Кроме того, поддерживающими факторами для рейтингов являются лидирующие рыночные позиции компании в Украине в концентрированных отраслях закупки и экспорта зерна, бутилированного подсолнечного масла для продажи на внутреннем рынке и экспорта нефасованного масла, а также сбалансированность денежных потоков и долга по валюте и достаточная ликвидность, чтобы обеспечивать сезонные пиковые потребности в оборотном капитале.

В то же время отмечается, что рейтинги принимают во внимание высокую зависимость продаж компании от ограниченного числа крупных клиентов, высокие сезонные колебания потребностей в оборотном капитале и планы роста у компании, что может привести к увеличению долга. «В дополнение, с учетом зависимости от сырья в одной стране, прибыль компании является уязвимой в случае очень низкого урожая зерновых и подсолнечника в Украине, а также в случае падения цен на зерновые и подсолнечное масло на международном рынке» - говорится в сообщении.

Fitch сообщает, что присвоенные рейтинги учитывают потенциальные умеренные расходы на приобретения и сезонные пиковые потребности в оборотном капитале, которые компания, как правило, испытывает в декабре и марте ввиду накопления запасов семян подсолнечника. По расчетам Fitch, в результате воздействия потребностей в оборотном капитале на долг в такие периоды превышение отношением долга к EBITDA соответствующего показателя на конец финансового года может составлять до 1,0x. При оценке воздействия таких сезонных потребностей в заимствованиях на левередж Кернел агентство рассматривает в качестве определенного позитивного момента практику компании по подписанию значительной доли договоров по годовым продажам масла параллельно с закупкой семян подсолнечника в период с сентября по март.

По информации рейтингового агентства позитивное воздействие на долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте оказало бы устойчивое сокращение общего левереджа, скорректированного на аренду, до уровня менее 1,0x (без учета сезонных пиковых уровней долга, связанных с потребностями в оборотном капитале), сохранение существующей интегрированной структуры бизнеса, а также подтверждение того, что компания может поддерживать хороший уровень положительного годового свободного денежного потока, несмотря на планы капиталовложений.

Негативное рейтинговое действие может последовать в случае увеличения общего левереджа, скорректированного на аренду, до уровня выше 2,5x в результате проведения приобретений, финансируемых за счет заимствований, или до уровня выше 3,5x при расчете в период сезонных пиков запасов у компании. Также к понижению рейтингов может привести аналогичное увеличение левереджа в результате резких негативных изменений на товарных рынках, которое не нормализуется до показателей кредитоспособности, соответствующих текущему рейтингу «B+», в последующие 12 месяцев, или дефицит ликвидности применительно к прогнозируемым пиковым потребностям компании в оборотном капитале.

Транспорт

ГП «Антонов» и ГП «Лизингтехтранс» подписали протокол о намерениях по закупке лизинговой компанией десяти самолетов Ан-148 украинских и заграничных авиакомпаний.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

Как сообщалось ранее, ГП «Лизингтехтранс», которое принадлежит к сфере управления Минтранса, а также украинские авиакомпании «АэроСвит», «Днеправиа», «Донбассаэро» и государственное предприятие «Антонов» подписали соглашение об обеспечении обновления авиапарка этих авиакомпаний самолетами Ан-148 на условиях лизинга. До конца 2011 года украинские авиаперевозчики намерены увеличить количество эксплуатируемых Ан-148 до семи самолетов. Два самолета Ан-148 эксплуатирует «АэроСвит».

Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации государственного предприятия "Киевпассервис".

Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации».

Уполномоченным органом по принятию решения о приватизации является Министерство транспорта и связи Украины.

Первичная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 30 июня 2010 года составляет 13,8 млн. грн., остаточная – 7,7 млн. грн.

(УНИАН)