Янукович по телефону обсудил с Меркель вопросы двустороннего сотрудничества
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время разговора были обсуждены вопросы активизации двустороннего сотрудничества, а также последние конституционные изменения в Украине.
«Конституционный Суд принял решение отменить политреформу 2004 года, поскольку она была принята с нарушениями норм Основного Закона, а следовательно - антиконституционнно», - отметил Президент Украины.
По его словам, нарушения при принятии изменений к Конституции в 2004 году также признала Венецианская комиссия.
Следовательно, Украина стала президентско-парламентским государством. Решение КСУ делает невозможным противостояние между центрами власти, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
«Сейчас для Украины важно в спокойной обстановке вернуться в правовое поле. Этот процесс сейчас происходит в парламенте. Он проходит в демократическом русле, с соблюдением принципа верховенства права, и не вызывает острых дискуссий», - подчеркнул Президент Украины.
Во время разговора глава государства отметил, что вчера Всеукраинское собрание юристов высказалось в поддержку решения Конституционного Суда отменить изменения к Основному Закону от 2004 года.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пригласил А.МЕРКЕЛЬ принять участие в Международной конференции, посвященной 25-летию Чернобыльской трагедии. «Мы хотели бы, чтобы на этой конференции присутствовали все страны-доноры, особенно Германия», - отметил Президент.
Глава государства напомнил, что Украина выступила с инициативой провести в апреле 2011 года Международную конференцию под эгидой ООН.