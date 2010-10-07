ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В Ощадбанк пришли люди Левочкина и Клюева», в котором пишет - в обновленном составе правления банка будут два первых зампредседателя – Роман Магута (из прежнего состава) и «новичок» Денис Киреев. Второй входит в состав набсовета Укрэксимбанка с 2007 года по квоте ВР. По данным «ДЕЛА», он отвечает за финансовые потоки группы «Укрподшипник», которая подконтрольна первому вице-премьер-министру Украины Андрею Клюеву. Членами правления стали Антон Тютюн и Александр Глущенко - «креатуры Администрации Президента»…

http://delo.ua/dengi/banki/ocshadbank-obnovil-sostav-pravlenija-145851/

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Также «Дело» публикует материал «Браузер Internet Explorer все больше теряет своих пользователей», в котором пишет - доля Internet Explorer компании Microsoft в сентябре на рынке браузеров опустилась ниже 50%. Конкуренцию бывшему монополисту составляют Firefox от Mozilla и Chrome от Google…

http://delo.ua/technologies/telecom/polzovateli-vse-bolshe-otkazyvajutsja-ot-brauzera-explorer-145814/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «НДС выводят начистоту», в котором пишет – как выяснилось, долг правительства по возмещению НДС намного превышает заявленные 3 млрд грн., просроченные свыше двух месяцев. Общая сумма НДС, подтвержденная проверками, на начало октября составляла 9,1 млрд грн., а проверяются еще 10 млрд грн. Эти данные дают экспертам основание для сомнений в том, что правительство сдержит обещание "обнулить" задолженность к концу года. По их словам, возмещение все так же будет оставаться инструментом выполнения бюджета…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1517535

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Евро снова на высоте», в котором пишет – спустя семь месяцев значительных колебаний курс евро стремительно возвращает утраченные позиции и уже превысил планку 11 грн. Подорожание европейской валюты на мировом рынке вызвано опасениями трейдеров о принятии ФРС в ноябре-декабре новых мер стимулирования экономики США, которые вызовут удешевление доллара. Эксперты предсказывают сохранение сильных валютных колебаний и отмечают, что один из сценариев предусматривает 12 грн./евро в следующем году…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1517547

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«Коммерсант-Украина» в материале «Swedbank не чувствует себя как дома» пишет – спустя три с половиной года после покупки украинских активов шведский Swedbank признал, что Украина не является его "домашним" рынком, и задумался о продаже Сведбанка. Участники рынка объясняют коррекцию стратегии Swedbank тем, что украинская "дочка" сложно пережила финансовый кризис. Исходя из текущей капитализации и стоимости активов, Swedbank удалось бы выручить за учреждение лишь треть от суммы сделки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1517548

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Издание «Экономические известия» в публикации «Куры уперлись в таможню» пишет - страны Таможенного союза остановили поставки на свою территорию куриного мяса из Украины. Вместе с тем, другие продукты не ощутили дискриминации. Поставщики объясняют ситуацию вступившими в силу на территории России, Беларуси и Казахстана правилами импорта товаров из третьих стран…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/kury-uperlis-v-tamozhnyu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Жизнь с чистого листа» пишет – украинский рынок страхования жизни не подарил громких банкротств, однако избежать падения в кризис не смог. Следующий год лайфовые страховщики, наверстывая упущенное, потратят на развитие агентских сетей и налаживание контактов с банками…

http://eizvestia.com/finance/full/zhizn-s-chistogo-lista

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«Газета по-киевски» в публикации «Чужие против хищников: «Черновецкие» бунтуют против Попова» пишет – похоже, отношения старой и новой власти в Киеве перешли из стадии кулуарных интриг в открытую войну. Яркий пример – ситуация с Киевгорстроем…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/07/013737.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Банки тащат в суды жертв «Элита-центра» пишет: в деле пострадавших от махинации – новый поворот. Банки грозят им судами за невозврат кредитов. Причем на один объект приходится по два заемщика…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/07/002324.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Скандал с Ляшко: «Боря» говорит, что его не знает!» пишет - в Верховной Раде разразился первый гомосексуальный скандал. В его центре оказался депутат-бютовец Олег Ляшко. В интернете гуляет видео, на котором Ляшко рассказывает о сексе с шишкой из министерства…

http://www.segodnya.ua/news/14180874.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Между Тигипко и Путиным возникли разногласия» пишет - политики не сошлись во мнении, нужно ли украинскому бизнесу делать инвестиции в России…

http://www.segodnya.ua/news/14180752.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговый кодекс: какие льготы ожидают бизнес…» пишет - в Налоговом кодексе четко прослеживается прогресс в плане поддержки бизнеса. Главный вопрос, насколько эффективно заработают данные механизмы. Ведь декларируя снижение фискального давления, Кабмин увеличивает план по сбору налогов... (Часть вторая)

https://economics.unian.net/rus/detail/62136

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Гигант отменяется» пишет – самый большой торговый центр в Европе - «Мега-4» в подмосковных Мытищах не откроется в ближайшие 3-5 лет. Шведская IKEA не планирует возобновлять инвестиции в новые российские проекты, приостановленные около года назад…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247194/gigant_otmenyaetsya

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Также «Ведомости» в публикации «Сбербанк без очередей» пишут - руководители отделений Сбербанка России во время наплыва посетителей сами встанут к окошкам, чтобы их обслуживать, сотрудники научат пожилых посетителей платить через банкоматы и компьютеры, а премии персонала будут зависеть от числа проведенных операций - так банк планирует за год сократить очереди с 20-40 до 10-15 минут…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247234/sberbank_bez_ocheredej

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Издание «Известия» в публикации «Зима уйдет в минус» пишет – вслед за небывало теплым летом Европу может ждать рекордно холодная зима. Европейские метеорологи зафиксировали снижение температуры и скорости Гольфстрима - теплого течения, благодаря которому согревается зимой Европа. Причин тому называют много - от таяния ледников до разлива нефти в Мексиканском заливе. Согласно прогнозу зима может оказаться самой холодной за тысячу лет…

http://www.izvestia.ru/world/article3146986/

(УНИАН)