Парламент рассматривает новый закон о Кабмине

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта закона о Кабинете министров, подготовленного во исполнение решения Конституционного Суда о приведении законов в соответствие с Конституцией 1996 года, действие которой возобновлено.

Как передает корреспондент УНИАН, докладчиком по этому проекту закона выступил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он обратился к парламенту с просьбой сделать все возможное, чтобы уже сегодня принять этот закон в целом. «Нужно будет, чтобы мы сегодня в целом высказались по этому закону», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В свою очередь народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что этого не стоит делать. По его словам, у народных депутатов есть свои предложения к этому проекту документа и они должны быть рассмотрены во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, основные изменения в новой редакции закона о Кабмине заключаются в том, что в соответствии с Конституцией 1996 года, действие которой возобновлено решением Конституционного Суда Украины, изменилась компетенция парламента и Президента, и частично Кабинета министров в части формирования руководящего состава органов исполнительной власти. В соответствии с этой Конституцией, премьер-министра назначает Президент Украины и утверждает Верховная Рада. Министры назначаются также главой государства по представлению премьер-министра. В состав правительства входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра и министры.

В настоящее время в состав правительства входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, пять вице-премьер-министров и министры.