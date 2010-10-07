ВР приняла новый закон о Кабмине

Верховная Рада сегодня приняла новый закон о Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовали 252 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Во время этого же голосования был принят и другой закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по приведению их в соответствие с Конституцией Украины».

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект о Кабинете министров Украины по решению временной специальной комиссии ВР, которую возглавляет Адам МАРТЫНЮК, был разделен на два законопроекта, которые в результате были приняты сегодня в качестве законов.

Представители оппозиции во время голосования кричали «Хунта!». Народные депутаты из фракции “БЮТ-Батьківщина” и ряд депутатов от НУ-НС отмечали серьезное нарушение регламента ВР, поскольку одним голосование принимаются не только два закона, но при этом депутаты еще и не имеют возможности внести свои предложения к ним. В частности, народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркнул, что он готов был после принятия в первом чтении законопроекта о Кабмине внести ряд поправок к нему.

Но представители парламентского большинства вообще не реагировали на выступления представителей оппозиции и одним голосованием приняли два закона сразу в целом.

Сегодня в парламенте с начала пленарного заседания неподалеку от трибуны и президиума парламента, а также возле правительственной ложи находятся несколько народных депутатов от Партии регионов. Таким образом они охраняют трибуну и президиум, предотвращая блокирование работы ВР представителями оппозиции.