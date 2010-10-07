Киевсовет создал комиссию по изучению обращения поддельных лекарств в столице

Киевсовет создал временную контрольную комиссию по изучению ситуации вокруг обращения поддельных лекарств в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект решения проголосовали 103 из 109 присутствующих в зале депутатов Киевсовета. Утвержден состав комиссии, которую возглавил Владимир КОПЕЛЕВ. На созданную комиссию возложена задача по проверке распространения лекарственных средств, как через оптовую, так и розничную сеть. На протяжении месяца комиссия должна осуществить соответствующую работу и предоставить отчет на рассмотрение Киевсовета.

Как отмечается в объяснительной записке, решение принималось в связи с информацией Министерства здравоохранения об увеличении в первом полугодии текущего года количества некачественных медпрепаратов на украинском рынке. В аптечной сети было обнаружено почти в 3 раза больше некачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, нежели в аналогичный период прошлого года. Почти треть всех лекарств на украинском рынке сделано «черными» фармацевтами.