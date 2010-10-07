Янукович уже сегодня подпишет закон о Кабмине, прогнозирует Князевич

Народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция НУ-НС), который является членом Временной специальной комиссии Верховной Рады по подготовке предложений относительно изменений законодательства в связи с решением Конституционного Суда, прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня подпишет новый закон о Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, такая поспешность объясняется тем, что Президент Украины «хочет выполнять полномочия по кадровым решениям относительно Кабинета министров Украины».

«И сегодня, я понимаю, этот закон будет подписан, и уже, наверное, завтра какие-то первые кадровые решения будут», - отметил Р.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, сегодня проводить кадровые решения В.ЯНУКОВИЧУ мешали формальные основания, и для того, чтобы их преодолеть, и проведено так спешно голосование за закон о Кабмине и за закон о внесении изменений в ряд законов с целью приведения их в соответствие с Конституцией.

Р.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что, обращаясь к представителям парламентского большинства, которое пошло на ряд нарушений Регламента ВР, чтобы как можно быстрее принять закон о Кабмине, сказал: «Если вы думаете, что ЯНУКОВИЧ будет воевать с нами, то он с нами уже отвоевал. Сейчас он начнет браться за вас».

«Поэтому мы желаем вам успеха, вы сами напросились», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Верховная Рада приняла новый закон о Кабинете министров Украины.

Во время этого же голосования был принят и другой закон - «О внесении изменений в некоторые законы Украины по приведению их в соответствие с Конституцией Украины».

Представители оппозиции во время голосования кричали «Хунта!». Народные депутаты из фракции “БЮТ-Батьківщина” и ряд депутатов от НУ-НС отмечали серьезные нарушения регламента ВР, поскольку одним голосование не только принимается два закона, но при этом депутаты еще и не имеют возможности внести свои предложения к ним.