Главное на 7 октября (день)

Финансы

Международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2010 года выросли на 6,1% – до 34,678 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в сентябре составили: покупка валюты – 18,1 млн. долл., продажа – 686,9 млн. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 17,317 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4,359 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,374 млрд. долл., проданной населению – 2,985 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 521,2 млн. долл. и на 30 сентября т.г. составили 15,765 млрд. долл.

В августе 2010 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился на 0,5% по сравнению с июлем. В основном это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который уменьшился на 1,5%.

Этому способствовала девальвация доллара США к евро на международных рынках.

Одновременно инфляционный дифференциал вырос на 1%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах – основных торговых партнерах. Относительно декабря 2009 года РЭОК гривни повысился на 7,3%. При этом вклад курсовой составляющей в изменение РЭОК гривни был на уровне 7,6%, ценовой – 0,2%.

Инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 13,2% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - выросли на 10,6%), в частности на продукты питания - на 13,3% (к январю-сентябрю 2009 г. - на 10,3%), хлеб и хлебопродукты - на 15,4% (10,9%), в том числе на хлеб - на 10,2% (9,8%), макаронные изделия - на 7,6% (6%), кондитерские изделия из муки – 12,4% (12,7%), мясо и мясопродукты - на 3% (1,4%), рыбу и рыбопродукты - на 5,1% (5,5%), молоко, сыр и яйца - на 26,2% (21,9%) (в том числе на молоко - на 32,7%, сыр и творог - на 30,4%, на яйца – на 3,1%), на масло и жиры – на 11,4% (9,2%), в том числе на масло сливочное - выросли на 38,2%, масло подсолнечное – на 11,2%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 15,7%.

Цены на фрукты в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 14,7% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года выросли на 4%). На овощи цены выросли на 32,2% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года – выросли на 11,8%), в том числе на картофель – на 60,7% (10,5%). На сахар - выросли на 43% (71,8%), кондитерские изделия сахаристые - на 19,8% (23,3%), безалкогольные напитки – на 7,4% (10,%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в сентябре 2010 года к сентябрю 2009 года подорожали на 21,8% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 26,9%), цены на одежду и обувь выросли на 3,1% (4,1%), в том числе на одежду - на 3,1%, обувь - на 3,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года подорожали на 16,6% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 7,9%), в том числе квартплата выросла на 14,4% (15,6%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2% (2,3%), канализацию - на 19% (20,7%), воду – 13% (15,3%), цены на электроэнергию в сентябре не изменились, на природный газ - выросли на 50,1% (11,1%), на горячую воду и отопление - выросли на 7,3% (5,4%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 1,4% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 3,9%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,3% (3,3%), домашний текстиль - на 3,5% (6,2%), бытовая техника — снизились на 1,2% (2%).

Стоимость услуг здравоохранения в сентябре 2010 года к сентябрю 2009 года возросла на 7,4% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 8,6%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 5,4% (7,6%), амбулаторные услуги подорожали на 9,2% (10,1%).

Цены в транспорте в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 3,1% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 11,4%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 5,3% (5,5%), на топливо и масла – снизились на 0,9% (23,1%), транспортные услуги – выросли на 6,3% (9,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 0,3% (7,3%), пассажирский автодорожный транспорт - на 7,2% (9,2%)).

Цены в сфере связи в сентябре 2010 г. снизились на 8,6% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года – снизились на 5,6%), почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,6% (снизилась на 5,4%).

Цены в сфере отдыха и культуры в сентябре т.г. выросли на 2,9% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года – на 4,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в сентябре т.г. на 3,5% (снизилась на 2,1%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6,7% (выросла на 8,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 7% (8,7%).

Цены в сфере образования в сентябре 2010 года к сентябрю 2009 года выросли на 10,1% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 14,2%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 18,6% (9,7%), среднее образование - на 9,3% (13,3%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (15,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросла на 7,1% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 7,4%).

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрение парламента вынесены два проекта документа.

Один - разработанный народным депутатом от фракции НУ-НС Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, а второй - Кабинетом министров Украины.

В то же время бывший председатель комитета ВР по вопросам налоговой политики, народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН заметил, что парламент не имеет права рассматривать правительственный законопроект на этой сессии, поскольку он аналогичен тому, который был отклонен парламентом 7 сентября этого года.

Несмотря на это, председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК объявил о начале рассмотрения данного вопроса.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в частности, «Нафтогаз» перечислил ОАО «Газпром» около 715 млн. долл. США за импортированный в сентябре 2010 года природный газ. Цена природного газа для Компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м.

В компании также напоминают, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 дол. США за тыс. куб. м.

В связи с ухудшением погодных условий в Украине начался отопительный сезон.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ отметил, что в связи с ухудшением погодных условий уже с 4 октября некоторые города приняли решение о начале отопительного сезона. В первую очередь, это касается бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы).

По данным министерства, на 6 октября бюджетная сфера отапливается на 23-24%.

Ю.ХИВРИЧ сообщил, что оперативно сработали Винницкая (детские сады там отапливаются на 66%, школы – на 53%, больницы - 49%), Донецкая (детские сады - 53%, школы - 46%, больницы -49%), Житомирская (детские сады -51%, школы - 55%, больницы - 40%), Полтавская (детские сады - 65%, школы - 42%, больницы - 65%), Харьковская области (детские сады - 74%, школы - 70%, больницы - 83%) и Киев (детские сады - 63%, школы - 15%, больницы - 35%).

Министр также отметил, что процесс подачи тепла начат и в жилищной сфере. На 6 октября к теплу подключено около 10 000 домов, что составляет 9% жилищного фонда (4600 домов в Донецкой области, 1600 - в Днепропетровской, 615 – в Ровенской, 300 – в Луганской, 1200 - в Винницкой).

Он напомнил, что 6 октября в области поступила телеграмма от первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, согласно которой, из-за ухудшения погодных условий, правительство поручило начать отопительный сезон немедленно.

«Срок выполнения – 3 дня. Это значит, что к субботе, 9 октября, все объекты социальной сферы должны быть с теплом», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

На сегодняшний день в ПХГ закачано 24,5 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что по состоянию на 29 сентября т.г. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 23 млрд. куб. м природного газа, при этом «около половины объма - газ, который «Нафтогаз Украины» импортировал из России».

Приватизация

Киевсовет отменил продажу 80% акций АО ХК «Киевгорстрой», принадлежащих территориальной общине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение было озвучено депутатом фракции БЮТ Денисом МОСКАЛЕМ в качестве дополнения к проекту решения о внесении изменений в решение Киевсовета от 8 февраля 2007 «О программе приватизации коммунального имущества территориальной общины г. Киева на 2007-2010 годы».

Предложение было поддержано 72 из 108 депутатов, собравшихся в зале горсовета. Решение было принято в связи с информацией Киевской городской государственной администрации о возвращении территориальной общине 80% акций «Киевгорстроя».

Министерство транспорта и связи готовит передачу в управление Фонда государственного имущества Украины государственного предприятия «Киевпассервис» (столичный автовокзал) для последующей его приватизации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, это осуществляется во исполнение задачи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧ, озвученной при вступлении в должность, о том, что на протяжении пяти лет Украина должна завершить приватизацию государственного имущества, за исключением предприятий, имеющих для государства стратегическое значение.

Как отмечают в министерстве, логика передачи ГП «Киевпассервис» частному владельцу заключается в том, что, согласно результатам проведенной инвентаризации предприятий транспортной отрасли, государство на сегодняшний день оказалось неэффективным собственником этого предприятия: по экономическим показателям ГП «Киевпассервис» сейчас работает не на 100% своего потенциала и является монополистом в сфере пассажирских автоперевозок.

«Политика Минтранссвязи является консолидированной с политикой Президента Украины - государственное имущество должно быть приватизировано», - отметил заместитель министра транспорта и связи Украины Алексей БАРАНОВ. По его словам, почти все предприятия разных отраслей транспорта, входящих в сферу управления Минтранссвязи, за исключением объектов стратегического значения, будут приватизированы.

Задачей нового владельца для потенциальных инвесторов Минтранссвязи определило сохранение профиля предприятия, его развитие и модернизацию. Другие возможные условия приватизации будут разработаны отдельно во время работы совместной рабочей группы специалистов Минтранссвязи и Фонда государственного имущества Украины, которая начинает свою работу.

Согласно сообщению, позиция Минтранссвязи заключается в необходимости создания рынка автостанционных услуг и развития конкурентной среды среди автостанций. Ведь на сегодняшний день перевозчики, занимающиеся предоставлением услуг по пассажирским автоперевозкам, страдают от монопольного положения автостанций и их тарифного произвола (почти 30% стоимости билета сегодня составляет стоимость автостанционных услуг), что является для них невыгодным.

С целью урегулирования данной проблемы Минтранссвязи разработало приказ «Об утверждении Порядка государственного регулирования деятельности автостанций», которым устанавливаются условия открытия и закрытия автостанций, требования к проведению их аттестации, определение размера автостанционного сбора и упорядочиваются взаимоотношения между автостанциями, автомобильными перевозчиками и органами власти.

Согласно сообщению, Минтранссвязи своим приказом, который в настоящее время проходит согласование в Министерстве юстиции Украины, предусмотрело возможность открытия альтернативных автостанций, что будет способствовать развитию конкурентной среды.

Политика

Верховная Рада сегодня приняла новый закон о Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовали 252 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Во время этого же голосования был принят и другой закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по приведению их в соответствие с Конституцией Украины».

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект о Кабинете министров Украины по решению временной специальной комиссии ВР, которую возглавляет Адам МАРТЫНЮК, был разделен на два законопроекта, которые в результате были приняты сегодня в качестве законов.

Представители оппозиции во время голосования кричали «Хунта!». Народные депутаты из фракции “БЮТ-Батьківщина” и ряд депутатов от НУ-НС отмечали серьезное нарушение регламента ВР, поскольку одним голосование принимаются не только два закона, но при этом депутаты еще и не имеют возможности внести свои предложения к ним. В частности, народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркнул, что он готов был после принятия в первом чтении законопроекта о Кабмине внести ряд поправок к нему.

Но представители парламентского большинства вообще не реагировали на выступления представителей оппозиции и одним голосованием приняли два закона сразу в целом.

Сегодня в парламенте с начала пленарного заседания неподалеку от трибуны и президиума парламента, а также возле правительственной ложи находятся несколько народных депутатов от Партии регионов. Таким образом они охраняют трибуну и президиум, предотвращая блокирование работы ВР представителями оппозиции.

(УНИАН)