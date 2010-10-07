Белорусский парламент ответит Госдуме собственным заявлением

Сегодня обе палаты белорусского парламента - Национального собрания - собрались на совместное заседания, чтобы обсудить белорусско-российские отношения в связи с заявлением Государственной думы России.

Как сообщает белорусская служба радио "Свобода", в настоящее время депутаты обсуждают текст своего заявления.

Открывая заседание, спикер нижней палаты - Палаты представителей - Владимир АНДРЕЙЧЕНКО заявил, что необходимость совместного заседания двух палат белорусского парламента вызвана "обеспокоенностью событиями, которые разворачиваются с подачи российских СМИ", а также в связи необоснованными "предвзятыми высказываниями некоторых российских политиков о предстоящих президентских выборах в Беларуси".

"В последнее время под сомнение ставятся вопросы стратегического сотрудничества Беларуси и России. Из контекста выступлений главы государства выдергиваются отдельные высказывания, которые толкуются в негативном для Беларуси смысле", - сказал В.АНДРЕЙЧЕНКО.

В свою очередь председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Владимир ЗДАНОВИЧ добавил, что "отдельные силы" хотят поссорить "давних друзей", используя подконтрольные СМИ. "Отдельные силы в России хотят очернить все и вся в Беларуси", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ во время обсуждения проекта заявления Госдумы о российско-белорусских отношениях 6 октября заявил, что Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО блокирует вступление Беларуси в состав России против воли белорусов.

"Евросоюз-2 не получится, СССР – рухнул. ЛДПР предлагает один вариант – вступайте в состав Российской Федерации, другого не получится… ЛУКАШЕНКО не хочет, а жители Беларуси – хотят", - заявил он.

По его словам, ЛДПР "против национально территориального деления и мы никогда не будем соглашаться, чтобы был вариант, когда были бы какие-то национальные республики".

"Никакое союзное государство никогда не сможет быть образовано…Вступать областями – да. Будет Минская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Брестская и Могилевская области", - заявил он. При этом он добавил, что "мы бы издали указ и сделали бы его (А.ЛУКАШЕНКО) полпредом Минского федерального округа. Чем плохая организация государства?", - отметил В.ЖИРИНОВСКИЙ.