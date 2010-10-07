Украина готовится к участию в зоне свободной торговли с ЕС

Украина проводит серьезную внутреннюю работу по подготовке украинской экономики к функционированию в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом заявил во время работы Х Международного экономического форума «Трансграничное сотрудничество. Взгляд в будущее» в Трускавце Львовской области вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам вице-премьера, отечественное законодательство адаптируется к законодательству ЕС. В.ТИХОНОВ заверил, что с каждым годом иностранные инвесторы, в частности из стран - членов ЕС, будут чувствовать себя все более комфортно в украинской бизнес-среде.

«Это будет способствовать внедрению инфраструктурных проектов в сфере транспорта, туризма и охраны окружающей природной среды, введению инновационной модели развития регионов, усилению экономических связей и бизнес-активности, научного, образовательного, культурного и приграничного обмена, выполнению социальных проектов», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он отметил, что правительство уделяет значительное внимание развития трансграничного сотрудничества, видя в нем эффективный механизм сближения Украины с ЕС. Чиновник напомнил, что недавно была утверждена концепция Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 2011-2015 годы.

«Европейская интеграция остается ключевым приоритетом нашей внешней политики и ориентиром нынешних внутренних реформ, инициированных Президентом Украины», - отметил вице-премьер. По его словам, правительство сегодня работает над такими задачами, как заключение Соглашения об ассоциации с ЕС, создание зоны свободной торговли и введения безвизового режима. Реализация именно этих задач, по мнению В.ТИХОНОВА, определит европейское будущее Украины.

Как отметили в пресс-службе, ожидается, что результатом работы нынешнего Форума станет создание мощной платформы для усиления сотрудничества Украина-ЕС в рамках политики “Восточного партнерства” через реализацию программ «Украина-Польша-Белорусь», «Украина-Венгрия-Словакия-Румыния», «Украина-Румыния-Республика Молдова», «Бассейн Черного моря», которые предусматривают привлечение 1 млрд. евро инвестиций.

В пресс-службе напомнили, что трансграничное сотрудничество является одним из наиболее действенных инструментов на пути продвижения к ЕС на региональном уровне, в частности, путем создания и активного участия территориальных общин приграничных стран в еврорегионах. Сотрудничество в рамках еврорегионов осуществляется с целью объединения усилий в экономической сфере, разработке социальной, информационной и производственной инфраструктуры и др. А территория Украины, входящая в состав еврорегионов, составляет более 30% общей площади страны (из 25 украинских регионов 19 – приграничные). На ней проживает треть населения Украины. На территории Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской областей и АР Крым созданы 8 еврорегионов: «Буг», «Верхний Прут», «Днепр», «Карпатский», «Нижний Дунай», «Слобожанщина», Ассоциация «Черноморский Еврорегион», «Ярославна».