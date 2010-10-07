Президенты Украины и Франции встретились в Париже

В Париже состоялась церемония встречи президентов Украины и Франции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Президент Франции Николя САРКОЗИ встретил своего украинского коллегу Виктора ЯНУКОВИЧА на крыльце Елисейского дворца. Возле дворца были выстроены воины Почетного караула Республиканской гвардии Франции.

После этого начался официальный обед от имени Президента Французской Республики в честь Президента Украины. По его завершении запланирована встреча глав государств в формате «с глазу на глаз».

После встречи состоится церемония подписания двусторонних документов.