Главное за 7 октября (вечер)

Новости дня

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Главными новостями второй половины дня стали принятие парламентом в первом чтении проекта Налогового кодекса, встреча президентов Украины и Франции в Париже, сообщения Госкомстата про инфляцию...

Соцполитика

Прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. грн. - ФПУ

На сегодня прожиточный минимум в Украине составляет около 2 тыс. грн.

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА сегодня во время круглого стола.

«По самым скромным подсчетам, сегодня у нас прожиточный минимум должен быть не 880 грн., а около 2 тыс. грн. Тогда можно было бы говорить о более-менее нормальном социальном уровне и о более-менее нормальном подходе к формированию оплаты труда и всех социальных составляющих», - сказал он.

По словам В.ХАРЫ, на сегодня в Украине нет политики формирования оплаты труда. «Если взять предыдущее правительство плюс сегодня, то фактически Министерство труда не выполняло свои функции, не являлось локомотивом выравнивания заработной платы, формирования политики заработной платы», - отметил председатель ФПУ.

Согласно Госбюджету-2010, с 1 октября текущего года уровень прожиточного минимума в Украине увеличен на 18 грн. – до 861 грн.

Экономика

Базовая инфляция в сентябре составила 1,5%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в сентябре 2010 г. против августа 2010 г. составила 1,5%, за январь-сентябрь т.г. – 5,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в сентябре 2009 г. показатель базовой инфляции был на уровне 1,1%, за январь-сентябрь 2009 г. – 12,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно, речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Парламент принял в первом чтении проект Налогового кодекса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

"За" такое решение проголосовали 258 народных депутатов из 420 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом Налогового кодекса предусматривается, что с 1 января 2011 года на 6% будет снижена ставка налога на прибыль, а с 2014 ежегодно на 1% - до уровню 16%. Кроме того, предусматривается введение налоговых каникул с налога на прибыль на 5 лет для малых предприятий, а для среднего и большого бизнеса - уменьшения ставок основных общегосударственных налогов.

Также предусматривается введение двух ставок налога с доходов физических лиц – 15% для доходов меньше 10 минимальных зарплат и 17 – для доходов больше 10 минимальных зарплат в месяц. Налогом по ставке 5% будет облагаться налогом доход от депозитов, которые превышают 200 тыс. грн. Для обеспеченных граждан будет введен налог на недвижимость в размере 10 грн. за 1 кв. метр на год. Облагаться налогом будет площадь, превышающая 40 кв. м на одного человека, но при этом минимальная необлагаемая площадь будет составлять 100 кв. м на семью в городе и 200 кв. м в сельской местности.

Предусматривается также, что в состав системы местного налогообложения войдут 4 налога, которые сформируют основу финансовой самостоятельности местных бюджетов. Проект кодекса также предусматривает, что транспортный налог будет взиматься исключительно при первой регистрации транспортного средства.

Цены производителей промпродукции с начала года выросли на 15,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года, по сравнению с августом (показатель к предыдущему месяцу), выросли на 0,1%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 15,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Рост цен производителей в сентябре 2010 года против показателя сентября 2009 года составил 19,2%, в январе-сентябре 2010 года против аналогичного периода 2009 года — 21,5%, в III квартале 2010 года против II квартала 2010 года — 1,5%, против III квартала 2009 года — 22,2%.

Украина серьезно готовится к участию в зоне свободной торговли с ЕС

Украина проводит серьезную внутреннюю работу по подготовке украинской экономики к функционированию в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом заявил во время работы Х Международного экономического форума «Трансграничное сотрудничество. Взгляд в будущее» в Трускавце Львовской области вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам вице-премьера, отечественное законодательство адаптируется к законодательству ЕС. В.ТИХОНОВ заверил, что с каждым годом иностранные инвесторы, в частности из стран - членов ЕС, будут чувствовать себя все более комфортно в украинской бизнес-среде.

«Это будет способствовать внедрению инфраструктурных проектов в сфере транспорта, туризма и охраны окружающей природной среды, введению инновационной модели развития регионов, усилению экономических связей и бизнес-активности, научного, образовательного, культурного и приграничного обмена, выполнению социальных проектов», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он отметил, что правительство уделяет значительное внимание развития трансграничного сотрудничества, видя в нем эффективный механизм сближения Украины с ЕС. Чиновник напомнил, что недавно была утверждена концепция Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 2011-2015 годы.

«Европейская интеграция остается ключевым приоритетом нашей внешней политики и ориентиром нынешних внутренних реформ, инициированных Президентом Украины», - отметил вице-премьер. По его словам, правительство сегодня работает над такими задачами, как заключение Соглашения об ассоциации с ЕС, создание зоны свободной торговли и введения безвизового режима. Реализация именно этих задач, по мнению В.ТИХОНОВА, определит европейское будущее Украины.

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году до 4,5%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте фонда прогнозно-аналитическом докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Согласно документу, эксперты МВФ прогнозируют рост ВВП Украины в 2011 году на уровне 4,5%, при том, что в апрельском прогнозе этот показатель составлял 4,1%.

Кроме того, МВФ улучшил прогноз сальдо текущего баланса Украины, как на текущий, так и на следующий год. Так, если согласно апрельскому прогнозу, и в 2010 г., и 2011 г. отрицательное сальдо прогнозировалась на уровне 2,3% ВВП, то теперь прогноз экспертов фонда на текущий год -0,4%, а на следующий - -1,3% ВВП.

В тоже время МВФ ухудшил прогноз среднегодовой инфляции в 2010 году с 9,2% (апрельский прогноз) до 9,8%, в 2011 г. - с 8,9% (апрельский прогноз) до 10,8%.

Как сообщал УНИАН, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Визит миссии МВФ в Украину ожидается в начале ноября

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается в начале ноября этого года.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ журналистам в четверг.

«На сегодняшний день существует договоренность, что, скорее всего, они приедут в начале ноября», - сказал он.

При этом А.КРАВЕЦ отметил, что окончательные сроки визита миссии будут определены в ходе завтрашнего ежегодного заседания совета директоров МВФ, который состоится в Вашингтоне и в котором примет участие украинская делегация.

По словам А.КРАВЦА, в случае успешного пересмотра программы, Украина может получить транш кредита МВФ в сумме 1,7 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. может быть направлен на финансирование дефицита Госбюджета, 0,7 млрд. долл. могут быть направлены в резервы НБУ.

Финансы

Азарову сообщат о госбанках с проблемными кредитами

Председатель Межведомственной комиссии, вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ поручил подготовить проект доклада премьер-министру Николаю АЗАРОВУ о неудовлетворительной работе руководителей банков относительно решения проблемы возвращения кредитов, выданных государственными банками или банками со значительной государственной долей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В частности, Межведомственная комиссия признала крайне неудовлетворительными меры, применяемые со стороны руководителей ОАО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», ПАО «Родовид Банк», ПАО «АКБ «Киев», ПАО АБ «Укргазбанк», Министерства финансов Украины, государственных органов и правоохранительных органов относительно эффективного решения проблемы возвращения кредитов, выданных государственными банками или банками со значительной государственной долей.

Также признана недостаточной работа Минфина относительно выполнения решений комиссии и подготовки предложений о внесении соответствующих изменений в законодательство с целью устранения причин невозвращения кредитов государственным банкам.

Кроме того, члены комиссии признали неудовлетворительными меры реагирования со стороны отдельных государственных органов на факты обращения банков относительно невозвращения им кредитов.

Вместе с тем Межведомственная комиссия поручила Минфину и ГлавКРУ при участии Национального банка Украины провести анализ финансового состояния и управленческой дисциплины банков, а также исследовать вопрос эффективности программы финансового оздоровления банков и ее выполнения.

НБУ: Негативная информация о банке «Форум» не соответствует действительности

Национальный банк Украины выражает обеспокоенность тем, что в последнее время в ряде украинский СМИ появилась негативная информация о ЗАО «Банк «Форум», которая не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день банк «Форум» является хорошо капитализированным, его уставный капитал составляет 4,4 млрд. грн.

«Банк в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства – как ежедневные платежи, так и другие обязательства перед своими клиентами. Банк придерживается установленных Национальным банком экономических нормативов, норм обязательного резервирования, работает в обычном режиме», – сказано в сообщении Нацбанка.

Нефть. Газ

Украина и Азербайджан обсуждают увеличение поставок каспийской нефти

Украина и Азербайджан намерены в ближайшее время договориться об увеличении объемов поставок каспийской нефти в Украину.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня журналистам в Киеве.

«Мы договариваемся, чтобы увеличить объемы поставок», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ добавил, что конкретные цифры увеличения объемов поставок будут известны в течение двух-трех недель.

Напомним, азербайджанская нефть в Украину поставляется танкерами и перерабатывается на ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

«Укртатнафта» планирует инвестировать 1 млрд. грн. в модернизацию

ПАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году планирует вложить в модернизацию предприятия 1 млрд. грн.

Об этом сообщает заводская газета «Нефтехимик» со ссылкой на заместителя председателя правления Виктора БАБИЧЕНКО.

«Сегодня мы готовы и имеем четкие планы для того, чтобы и в дальнейшем бороться за высокое качество изготавливаемых нами нефтепродуктов. Исходя из этого мы получили гарантии наших акционеров относительно того, что в следующем году освоим приблизительно миллиард гривен для реализации планов по модернизации нашего предприятия», - сказал В.БАБИЧЕНКО.

Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что основными целями реализуемой в АО «Укртатнафта» модернизации являются: переход на выпуск дизельного топлива и бензина, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5; увеличение глубины переработки нефтяного сырья; эффективное использование имеющейся производственной базы; повышение уровня промышленной и экологической безопасности. Для осуществления вышеперечисленного в АО «Укртатнафта» запланировано строительство двух новых установок по лицензии фирмы Axens - изомеризации легких бензиновых фракций и гидроочистки бензинов каталитического крекинга. Установка изомеризации даст возможность снизить содержание серы, бензола и ароматических углеводородов в производимых бензинах. Введение в эксплуатацию установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга позволит предприятию перейти к выпуску топлива, соответствующего по параметрам стандарту Евро-5. Новые технологические установки будут интегрированы в существующую схему предприятия. В проект также входят объекты вспомогательного производства, общезаводского хозяйства, а также природоохранные объекты.

Агро

Кабмин ввел квоты на экспорт зерна

Кабинет министров Украины принял решение ввести квоты на экспорт зерновых в объеме 3 млн. тонн до конца текущего года.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня журналистам в Киеве.

«Решение приняли еще в понедельник», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ уточнил, что квоты на экспорт зерновых распределены следующим образом: 2 млн. тонн – кукуруза, 0,5 млн. тонн – пшеница и 0,5 млн. тонн – ячмень.

Также первый вице-премьер добавил, что действие квот на экспорт зерновых может завершиться и раньше, чем до конца года.