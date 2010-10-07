Анонс событий 8 октября

Заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

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Состоится презентация результатов исследования информационной прозрачности банков Украины в 2010 году. Организаторы: Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s, Проект USAID «Развитие рынков капитала» и Агентство финансовых инициатив.

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Пресс-конференция проекта UDIVI на тему "Будущее Уанета: ключевые тенденции и тренды" в ходе которой будут рассмотрены возможности Интернета как ключевого инструмента информационных технологий для ведения бизнеса и продвижения украинских брендов.

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Пресс-конференция министра по вопросам ЖКХ Украины Юрия Хиврича на тему: «Начало отопительного сезона в регионах Украины, состояние подготовки к зиме предприятий отрасли».

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Состоится видеоконференция Киев-Париж на тему: «Ожидания от визита президента Януковича во Францию». Организаторы: Институт мировой политики совместно с Французским институтом международных отношений.

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Пресс-конференция на тему: «Состояние ядерной и радиационной безопасности в Украине». Участники: председатель Государственного комитета ядерного регулирования Украины Елена Миколайчук и другие.

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Председатель правления банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк ответит на вопросы пользователей Интернет-портала ЛІГА.net. Тема конференции: "Когда в Украину вернется кредитование, и каким оно будет?"

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Круглый стол на тему: «Налоговый кодекс - стимулирование или уничтожение экономики». Вопросы: Администрирование налогов; Упрощенная система налогообложения; Налог на прибыль и другие

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(УНИАН)