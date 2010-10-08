ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Собственника «АрселорМиттал» скрутили в кривой рог», в котором пишет - собственник крупнейшего отечественного меткомбината индийский миллиардер Лакшми Миттал намерен обратиться в международный суд с иском против Украины. Компания Arcelor Mittal, подконтрольная бизнесмену, заявила в мировых СМИ о попытке украинских силовых органов и судов запустить процесс реприватизации ее украинского предприятия (меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», бывшая «Криворожсталь»)…

http://delo.ua/biznes/kompanii/sobstvennika-arselormittal-skrutili-v-krivoj-145946/

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Также «Дело» публикует материал «Потребительские цены перешли на галоп», в котором пишет - в прошлом месяце потребительские цены выросли на 2,9%. Наиболее стремительно дорожали социально значимые продукты питания — яйца и картофель…

http://delo.ua/biznes/rynki/potrebitelskie-ceny-pereshli-na-galop-145943/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нелегкая каспийская нефть», в котором пишет – в следующем году Украина планирует увеличить закупки азербайджанской нефти. В Минтопэнерго утверждают, что объемы поставок сырья могут вырасти с 1,5 млн. т до 5 млн. т за счет его закупок тремя НПЗ, акционерами которых являются структуры группы "Приват". Впрочем, участники рынка сомневаются, что эти поставки будут рентабельными: сейчас нефть приходится разбавлять более дешевым сырьем, добываемым в Украине. Надеяться на скидку от Азербайджана также не приходится – эксперты прогнозируют, что стоимость нефти в следующем году будет расти…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1518042

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Троллейбусы идут на лобовое столкновение», в котором пишет – два основных претендента на поставку транспорта городам, принимающим Евро-2012, – компания "Богдан" и Львовский автобусный завод (ЛАЗ) – перешли к открытой борьбе друг с другом при помощи Антимонопольного комитета. Корпорация "Богдан" на днях заблокировала закупку Харьковом у ЛАЗа автобусов и троллейбусов на сумму 300,5 млн. грн. А на минувшей неделе ЛАЗ оспорил в АМКУ закупку Крымом троллейбусов "Богдана" стоимостью 142 млн. грн. Споры между компаниями ставят под угрозу сроки реализации программы по закупке муниципалитетами транспорта…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1518038

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«Коммерсант-Украина» в материале «Рада дала Кабмину новую жизнь» пишет – парламентское большинство вчера сделало первый шаг к приведению законодательства в соответствие с Конституцией 1996 года. Депутаты приняли новую редакцию закона "О Кабинете министров", а также внесли изменения в 32 закона. В оппозиции утверждают, что после принятия этих изменений у президента появились полномочия, не предусмотренные основным законом, и обвиняют большинство в превращении Верховной Рады в "кладбище украинского парламентаризма"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1518013

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Издание «Экономические известия» в публикации «Село ожидает блокада» пишет - урожай или сгниет, или задешево попадет в руки чиновнико. Кабмин принял решение установить зерновую экспортную квоту в размере 3,5 млн. т до конца года. Эта мера заставит фермеров продавать урожай Аграрному фонду по ценам, ниже рыночных. Теперь кошельки фермеров опустеют прямо пропорционально затратам трейдеров. Если государство решило задавить мелкий и средний агробизнес в Украине, оно на правильном пути, принимая такие решения, считают эксперты…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/selo-ozhidaet-blokada

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Минфин побудет рантье» пишет – Министерство финансов открыло новый способ приумножения доходов. В ближайшее время планируется вывести на финансовый рынок 8,75 млрд. грн. временно свободных средств на покупку ОВГЗ и размещение на депозиты. Но учитывая, как «оперативно» работает министерство, маловероятно, что мы придем к данной практике в текущем году…

http://eizvestia.com/finance/full/minfin-pobudet-rante

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«Газета по-киевски» в публикации «Как я в долг влезала» пишет – докризисное потребительское кредитование «у места продажи» возрождается – в супермаркеты возвращаются инспекторы банков, готовых профинансировать покупку бытовой техники. «Газета…» выяснила, насколько сложно сегодня получить взаймы и во сколько это обойдется…

http://mycityua.com/articles/goodies/2010/10/08/014206.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Охранник Януковича у россиян – персона нон грата» пишет - в окружении Януковича грянул скандал. Вячеслав Заневский, человек, отвечающий за его личную безопасность, якобы оказался гражданином России…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/08/022741.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевхлебу» сделали заманчивое предложение: бензин, газ и закупки город возьмет под свой контроль» пишет - именно поэтому с сегодняшнего дня батон снова по 2,80 грн.

http://www.segodnya.ua/news/14181412.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Евро будет по 12?» пишет - будет, и возможно значительно дороже. Другое дело, когда это произойдет…

https://economics.unian.net/rus/detail/62282

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Япония вместо Тольятти» пишет – «Тройка диалог» хочет обменять долю в «АвтоВАЗе» на акции его партнеров — Renault или Nissan. Переговоры ведутся уже год. Но партнеры пока не готовы к такой сделке…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247307/yaponiya_vmesto_tolyatti

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Также «Ведомости» в публикации «Настроение упало» пишут - россияне разочарованы состоянием экономики: индекс потребительской уверенности в III квартале упал впервые с начала 2009 г. Люди ожидают, что за год ситуация в экономике ухудшится, инфляция вырастет, а их доходы — нет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247300/nastroenie_upalo

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Издание «Известия» в публикации «Обострение нефтяной зависимости» пишет – темпы роста российской экономики в ближайшие три года могут замедлиться. Если цены на нефть и газ упадут, то рост ВВП не превысит и 2%. Но самое неприятное, что за последние десять лет Россия не только не слезла с "нефтяной иглы", но стала еще сильнее зависеть от цен на энергоносители. То ли еще будет, предупреждают эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3147017/

(УНИАН)