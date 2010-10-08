Погребинский: увольнение Азарова возможно лишь при форс-мажорных обстоятельствах

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Николай АЗАРОВ может быть освобожден от должности премьер-министра Украины лишь при форс-мажорных обстоятельствах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

По словам эксперта, Н.АЗАРОВ является «очень комфортным премьер-министром для нынешнего Президента».

По его мнению, основания для освобождения от должности Н.АЗАРОВА могут появиться лишь при каких-либо форс-мажорных обстоятельствах.

«Но я пока еще таких обстоятельств не вижу», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Вместе с тем он добавил, что, по прогнозам экспертов, определенные экономические проблемы могут возникнуть приблизительно через полгода.