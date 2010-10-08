Украина будет активно участвовать в разрешении проблемы Приднестровья - Янукович

Украина будет активно участвовать в разрешении проблемы Приднестровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Париже во время официального визита.

По словам Президента, Украина участвовала и будет активно участвовать в решении вопросов, связанных со статусом Приднестровья.

Первые результаты этого участия, сказал В.ЯНУКОВИЧ, ощущаются уже в том, что руководство Молдовы и Приднестровья встречаются за столом переговоров.

«Это хорошо», - сказал Президент Украины.

По его словам, он и в дальнейшем будет делать все, чтобы Приднестровье получило особый статус, но в составе Молдовы.