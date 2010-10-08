Янукович выступает за создание ассамблеи для проведения конституционной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым создать в Украине конституционную ассамблею для проведения конституционной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Париже во время официального визита.

По мнению Президента, отмена политической реформы 2004 года - это лишь первый шаг к полномасштабной конституционной реформе в Украине.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что важно создать эффективный механизм общественного обсуждения дальнейших шагов и сформировать конституционную ассамблею.

Принципиально важным Президент Украины также считает поддержку местного самоуправления, для чего в Конституцию должны быть внесены соответствующие изменения.