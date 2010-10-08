Янукович: Украина видит Россию, Беларусь и Казахстан членами ВТО

Украина видит Россию, Беларусь и Казахстан членами Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Париже во время официального визита во Францию.

«У нас есть виденье подготовки создания зоны свободной торговли с Европой, и страны Таможенного союза – Россия, Беларусь и Казахстан, с которыми мы сотрудничаем, на наш взгляд, тоже должны были бы стать членами ВТО», - сказал Президент.

По его словам, процесс снятия ограничений на торговлю товарами должен быть очень тщательным образом просчитан.

В.ЯНУКОВИЧ разделил товары на три группы, для каждой из которых снятие ограничений между Украиной и Европой следует проводить по отдельному графику.

К первой группе принадлежат товары, при снятии ограничений на торговлю которыми Украина и Европа не почувствуют экономических потерь.

Ко второй группе он отнес товары, где потери от ограничений будут составлять 50 на 50 процентов с обеих сторон.

И третья группа, считает Президент, - это товары с большими рисками. По его мнению, отказываться от регулирования ограничений на торговлю этими товарами следует на протяжении 3-4-5, а, возможно, и 10 лет. На протяжении этого времени необходимо будет найти компенсаторі для этих потерь.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о заключении соглашения об ассоциации 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет иметь название Соглашения об ассоциации и будет включать создание зоны свободной торговли.

6 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом будет подготовлено к очередному саммиту Украина-ЕС, который состоится 22 ноября в Брюсселе.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества (ЕврАзЕС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

5 июля Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан намерены вступать в ВТО на согласованных условиях.