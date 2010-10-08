Украина не отказалась от амбиций членства в ЕС, заявляет Янукович

Украина не отказалась от амбиций членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Париже во время официального визита.

По его словам, сегодня в Европе идет активное создание новой идеологии единства, и Украина готова приобщиться к этому процессу.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, Европа после двух волн расширения и многочисленных проблем, связанных с этим, может получить второе дыхание благодаря Украине и другим государствам постсоветского пространства.

«С ними Европа будет единой и более конкурентной», - сказал Президент Украины.

В то же время для Украины, считает он, программа ЕС “Восточное партнерство” - «это ответ локальный, а не глобальный, тактический, а не стратегический”.

“Украина ожидает большего и никогда не откажется от амбиций членства в ЕС», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.