Главное на 8 октября (день)

Генеральной прокуратурой Украины организованы проверки соблюдения требований законов, регулирующих вопросы деятельности рынка зерна и его экспорта за пределы государства, хранения зерна государственного интервенционного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, установлены факты незаконного использования зерна Аграрного фонда.

Прокуратурой Черниговской области на складах одной из коммерческих структур выявлено отсутствие 44 тыс. тонн зерна государственного интервенционного фонда, чем государству нанесены убытки в размере 60 млн. гривень. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Волынской области по факту отсутствия у государственного предприятия 33 тыс. тонн зерна государственного интервенционного фонда на сумму 33 млн. грн. возбуждено уголовное дело. По этим делам проводится досудебное следствие.

Аналогичные уголовные дела возбуждены прокурорами Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областей.

Нарушения по использованию зерна Аграрного фонда совершались, в том числе, в результате злоупотребления служебных лиц этого государственного специализированного учреждения. Директор регионального отделения Аграрного фонда сфальсифицировал документы о наличии на хранении у общества почти 3 тыс. тонн зерна пшеницы государственного интервенционного фонда на сумму 2,8 млн. гривень, чем государству нанесен убыток. Прокуратурой Днепропетровской области относительно этого служебного лица возбуждено уголовное дело.

Также разоблачены факты противоправного получения предпринимателями бюджетных средств. Прокуратурой Тернопольской области расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, который, сфальсифицировав документы, незаконно получил в Аграрном фонде бюджетный заем на сумму 1,5 млн. грн.

В текущем году органами прокуратуры возбуждено 26 уголовных дел указанной категории, сумма убытков по которым составляет около 150 млн. грн.

Также принимались меры по возмещению средств в Аграрный фонд. Во исполнение предписания прокуратуры АР Крым двумя фермерскими хозяйствами возмещены Аграрному фонду 1,5 млн. гривень бюджетной ссуды.

Проверками соблюдения требований законодательства во время таможенного оформления экспортных операций с зерном раскрыты нарушения в деятельности работников таможенной службы. В частности, таможенники Крымской, Южной региональной и Херсонской таможен в нарушение требований Таможенного кодекса Украины без исследования фактического качества провели оформление экспорта более 30 тысяч тонн зерна пшеницы.

В нарушение требований таможенного законодательства относительно оплаты услуг за проведенные исследования исключительно за счет средств государственного бюджета экспертиза зерновых, которая проводилась по заказу Черниговской таможни, оплачена коммерческой структурой.

С целью устранения выявленных нарушений прокурорами регионов руководителям соответствующих таможен внесены документы реагирования. Генеральной прокуратурой председателю Гостаможслужбы внесено представление.

Около двух тысяч предпринимателей Хмельницкого провели митинг возле областной государственной администрации, требуя отставки Кабинета министров и премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие также выступили против возможного принятия доработанного Кабинетом министров Налогового кодекса и увеличения налоговых сборов.

Участники митинга держали флаги профсоюза защиты предпринимателей Хмельницкого и плакаты с надписями: "Третий Налоговый кодекс более позорный, чем Третий Рейх", "Правительство Азарова "Бери шинель, иди домой". На митинге раздавалась песня Кузьмы Скрябина "Нас кинули".

Митингующие приняли резолюцию, в которой требуют не принимать Налоговый кодекс.

Вопрос о пересмотре договора с компанией "АрселорМиттал", которая приобрела комбинат «Криворожсталь», не будет подниматься.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Париже во время официального визита.

«Реприватизации не будет», - заявил Президент.

Он сказал, что причиной проблем с компанией «АрселорМиттал» стало то, что Фонд госимущества Украины не вынес на заседание правительства вопрос о переносе сроков выполнения инвестиционной программы компанией "АрселорМиттал», а самочинно продлил эти сроки.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Генпрокуратура Украины затронула соответствующий вопрос. При этом он заверил, что все проблемы будут решены в рамках подписанного между правительством и компанией договора.

Президент Украины сообщил также, что в ближайшее время планирует встретиться с владельцами компании, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с этим делом.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года ГПУ предъявила иск Фонду госимущества Украины и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 г. Вместе с тем, по данным АМКР, согласно Договору о купле-продаже «Криворожстали», все споры между сторонами подлежат рассмотрению исключительно в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). «Вопреки положениям Договора купли-продажи, Генпрокуратура обратилась с иском не в МКАС, а в Хозяйственный суд, тем самым нарушив условия Договора. Это является грубым нарушением украинского и международного права», - настаивает «АрселорМиттал Кривой Рог».

В компании уточняют, что в случае иска к иностранному юридическому лицу действуют нормы Конвенции о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам, к которой присоединилась Украина. «Нормы Конвенции в части соблюдения процедуры оповещения ответчика-нерезидента не были выполнены, и до первого слушания, которое было назначено, но не состоялось 15 сентября (по официальному утверждению суда – «из-за неявки обеих сторон»), компания-ответчик не была проинформирована об иске. Насколько нам известно, должным образом ответчик не проинформирован и на сегодняшний день, и, похоже, нормы Конвенции будут нарушены снова: процедура информирования ответчика-нерезидента, согласно Конвенции, может занять почти полгода, а суд уже назначен на 1 октября 2010 года», - сообщается в пресс-релизе.

5 октября с.г. в ходе заседания Хозяйственного суда Киева представитель Кабинета министров Украины не поддержал иск Генеральной прокуратуры Украины к Фонду государственного имущества Украины и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" относительно незаконности Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи «Криворожстали».

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня повысил уровень ломбардных ставок на 0,5%, сообщается на сайте регулятора.

Ставка по кредитам овернайт под обеспечение государственными облигациями Украины повышена с 8,75% до 9,25%, без обеспечения – с 10,75% до 11,25% годовых.

До сегодняшнего дня НБУ в 2010 году проводил несколько изменений уровня ставок рефинансирования, исключительно в сторону их снижения. Последний раз регулятор изменял ставки в августе т.г. – ставка по кредитам с обеспечением государственными облигациями была снижена с 9,5% до 8,75%, а по бланковым кредитам – с 11,5% до 10,75% годовых.

Объем операций Нацбанка по рефинансированию банков в январе-августе 2010 года составил 4,1 млрд. гривень.

В 2009 году общий объем предоставленного Нацбанком рефинансирования составил 64,405 млрд. гривень.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым создать конституционную ассамблею для проведения конституционной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Париже во время официального визита.

По мнению Президента, отмена политической реформы 2004 года - это лишь первый шаг к полномасштабной конституционной реформе в Украине.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что важно создать эффективный механизм общественного обсуждения дальнейших шагов и сформировать конституционную ассамблею.

Принципиально важным Президент Украины также считает поддержку местного самоуправления, для чего в Конституцию должны быть внесены соответствующие изменения.

(УНИАН)