Гостаможслужба сократит количество осмотров

С целью ускорения процесса таможенного оформления товаров Государственная таможенная служба Украины сократит количество таможенных осмотров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможслужбы, переданном УНИАН.

В частности, председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК 8 октября т.г. подписал письмо №11/1-10.10/11664-ЕП, согласно которому внутренним таможням поручено принимать во внимание результаты контроля, проведенного приграничной таможней, и избегать взятия проб и образцов с целью проведения исследований товара по одинаковым параметрам. Это позволит сократить время проведения таможенного контроля и не допускать необоснованных задержек таможенного оформления.

Данное решение реализовано согласно Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.