Украина и ЕС проведут 14-й раунд переговоров о зоне свободной торговли в декабре

Очередной, 14-й раунд переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом пройдет в начале декабря текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в службе заместителя министра экономики Валерия ПЯТНИЦКОГО.

Напомним, сегодня в Киеве завершился 13-й раунд переговоров, в ходе которых европейская сторона предоставила для изучения украинской стороны свои предложения относительно доступа к рынку услуг.

Как сообщал УНИАН, 6 октября т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что на сегодняшний день Украина и Европейский Союз имеют компромиссное решение по соглашению об ассоциации и свободной торговле. Также Н.АЗАРОВ заявил, что соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС будет подготовлено к очередному саммиту Украина–ЕС, который пройдет 22 ноября в Брюсселе.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о заключении соглашения об ассоциации 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. На саммите Украина–ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет иметь название Соглашение об ассоциации и будет предусматривать создание зоны свободной торговли.