Главное за 8 октября (вечер)

Новости дня

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Среди основных новостей второй половины дня заявления глав министерств и ведомств о начале отопительного сезона, сообщение Нацбанка об инфляции в сентябре, которая достигла 12-летнего максимум, в бюджет от размещения ОВГЗ в сентябре привлечено 2,6 млрд. грн. ...

Янукович: украинская власть движется по пути повышения социальных стандартов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть движется по пути повышения социальных стандартов для граждан.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями политических и научных кругов Франции, отвечая на вопрос о возможных путях исправления демографической ситуации в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Обеспокоенность должна быть серьезной, но серьезными должны быть и программы, направленные на улучшение жизни людей", - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

"Для исправления этой ситуации мы обязаны повысить мотивации людей увеличивать свои семьи, а это, в первую очередь, социальные стандарты", - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что речь идет о предвыборных обязательствах перед людьми, в частности, о повышении уровня пенсий и зарплат. Он отметил, что в этом направлении уже сделаны первые шаги, в том числе принят соответствующий закон.

"Я не отступил от своего решения. Сегодня постепенно увеличиваются пенсии, заработные платы, социальные стандарты в Украине", - подчеркнул глава государства, добавив, что эти шаги также положительно оценил Международный валютный фонд.

"Сегодня мы идем этим путем", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что в этом контексте важной является также реализация программ по здравоохранению,, строительству доступного жилья и др.

Экономика

Сентябрьская инфляция достигла 12-летнего максимума

Показатель сентябрьской инфляции был максимальным для этого месяца с 1998 года, сообщается в «Экспресс-оценке инфляции» за сентябрь 2010 года, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

НБУ отмечает, что резкий рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в сентябре на уровне 2,9% был вызван, среди прочего, ростом цен на сырые продукты на 7,2% за месяц, что составило 2 п.п. взноса в ИПЦ. Ускорение базовой инфляции, показатель которой в сентябре составил 1,5%, добавило 0,8 п.п. в ИПЦ.

«Максимальный (с 1998 года) для этого месяца прирост ИПЦ обусловил ускорение годовой инфляции потребительских цен до 10,5% (7,4% - с начала года)», - констатирует Нацбанк.

Рост цен на сырые продукты в сентябре, прежде всего, был обусловлено шоками на отдельных товарных рынках. Основными факторами выступали резкий рост цен на мировых продовольственных рынках и ухудшение инфляционных ожиданий экономических агентов. Взнос сезонного фактора в рост цен на сырые продукты составлял лишь 0,2 п.п.

Изменение небазовой инфляции в сентябре составляло 4,5%, что составило 2,1 п.п. взноса в изменение ИПЦ.

Укрепление курса евро в условиях относительной стабильности курса гривни к доллару США стало главным фактором послабления номинального эффективного обменного курса (НЭОК) гривни, что способствовало росту узкого базового ИПЦ на 0,5% (хотя в годовом измерении продолжилось его замедление до 3,6%).

Финансы

В бюджет от размещения ОВГЗ в сентябре привлечено 2,6 млрд. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет Украины в сентябре текущего года поступило средств на общую сумму 2,553 млрд. грн. (с начала года – 35,116 млрд. грн.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС – в сентябре не выпускались) на общую сумму 57,948 млрд. грн.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 22,173 млрд. грн., в том числе основной долг – 14,560 млрд. грн., уплата дохода – 7,614 млрд. грн.

ЖКХ

Клюев приказал включить тепло до 9 октября

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ приказал руководителям местных и центральных профильных ведомств до 9 октября решить вопрос с отоплением объектов социальной сферы и жилищного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается, А.КЛЮЕВ предупредил, что в случае несвоевременного выполнения приказа к руководителям будут применяться административные меры, в том числе – увольнение.

«Если в течение двух дней отопление не появится не только в детских садах, школах и больницах, но и в жилых домах, руководители будут строго наказаны. Не исключаю, что будут увольнения», - сказал первый вице-премьер.

В пресс-службе напомнили, что, учитывая резкое снижение температуры, Кабинет министров Украины распорядился безотлагательно начать в Украине отопительный сезон. Соответствующее поручение 5 октября дал А.КЛЮЕВ. Согласно поручению, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а также Минжилкоммунхозу, Минтопэнерго, Минрегионстрою, Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и НАК «Нафтогаз Украины», а также другим руководителям центральных органов исполнительной власти поручалось начать отопительный сезон в жилищном фонде и, в первую очередь, на объектах социальной сферы – в детских садах, школах и заведениях здравоохранения, и обеспечить его стабильное прохождение.

Жилье и социальную сферу подключат к теплу до 11 октября - МинЖКХ

Подключение жилой и социальной сферы Украины к теплу планируется завершить до 11 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Задача стоит завтра на утро максимально закончить (подготовку к зиме) бюджетную сферу, 70-75% должно отапливаться жилья. И на утро 11 октября мы должны полностью начать отопительный сезон. Все объекты должны получать тепло», - сказал он.

Однако министр уточнил, что не все объекты сразу будут получать качественное тепло, потому что необходимо, минимум, две недели для того, чтобы выйти на тот режим, в котором работают котельные, прогреть дома и провести наладочные работы.

По его данным, по состоянию на сегодня, на 8.00, введено в работу 80% котельных, подключено к теплу 56% жилых домов, 87% дошкольных учреждений, 85% учебных заведений, 88% больниц.

Долги за газ предприятиям ТКЭ будут компенсированы из Госбюджета

Задолженность за газ за период отопительного сезона 2009-2010 гг. в размере 1,3 млрд. грн. будет компенсирована предприятиям теплокоммунэнерго из Государственного бюджета.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Долг отопительного сезона составляет сегодня 1,8 млрд. грн. Неделю назад мы получили поручение Андрея КЛЮЕВА (первый вице-премьер- министр Украины – УНИАН) и сейчас согласовываем проект постановления о закрытии разницы в тарифах. Из 1,8 млрд. грн. долга отопительного сезона 1,3 млрд. грн. – это разница в тарифах, которую будет закрывать государство через постановление, через Государственный бюджет», - сказал министр.

При этом Ю.ХИВРИЧ добавил, что НАК «Нафтогаз Украины» поставила условие, что по оставшейся задолженности в 500 млн. грн. каждое предприятие должно составить график ее погашения до 31 декабря т.г.

«До 31 декабря эти предприятия должны погасить оставшуюся задолженность. При выполнении этих условий «Нафтогаз Украины» подписывает договоры на получение газа», - пояснил министр.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что вчера предприятия теплокоммунэнерго начали процесс заключения договоров на газ с «Нафтогазом Украины».

«Мы рассмотрели вопрос заключения договоров и отработали с «Нафтогазом Украины» тот договор, который должен заключаться. Все сейчас зависит больше от предприятий теплоснабжения. Я думаю, что на следующей неделе, до среды (13 октября - УНИАН), все 100% договоров должны быть подписаны», - сказал он.

Министр уточнил, что «это не мешает начинать отопительный сезон и предоставлять людям тепло».

Пеня за долги по квартплате населению в этом году начисляться не будет

Пеня на задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг населению в этом году начисляться не будет.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«В этом году пеня начисляться не будет», – сказал он.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что министерство разработало законопроект, которым внесены предложения отменить запрет на начисление пени, принятый в 1996 году, с 1 января 2011 года.

«Мы ставим вопрос о том, что по всем существующим долгам, а они, к сожалению, большие – около 10 млрд. грн., начисление пени осуществляться не будет. Если этот закон будет принят, пеня будет начисляться только на новые долги, которые возникнут с 1 января 2011 года», – пояснил Ю.ХИВРИЧ.

Министр уточнил, что порядок и размер пени будет определен постановлением Кабинета Министров после принятия данного закона.

Он напомнил, что до 1996 года начислялось 0,01% пени за день просрочки платежа, но не более суммы задолженности.