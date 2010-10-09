Тимошенко не будет баллотироваться в мэры Киева

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО не намерена баллотироваться в мэры Киева.

Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 37 (817) 9-15 октября 2010 г.).

«Баллотироваться должны те, кто готов отдавать киевлянам безраздельно все силы, возможности, знания и опыт. Те, для кого управление таким важным городом, таким сложным хозяйством будет делом жизни. Я руковожу всеукраинской партией, возглавляю значительную часть оппозиции и не смогу эффективно свои возможности разделить между двумя достаточно сложными задачами», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что «Батьківщина» поддержала того кандидата в мэры, который, как считают в партии, смог бы честно служить Киеву. Однако, как отметила экс-премьер, она не готова сейчас дать ответ, кто может стать таким человеком.

«Иллюзия, что у страны есть очень много достойных интеллектуальных управленцев высокого уровня, готовых за нее положить жизнь или хотя бы добросовестно и профессионально трудиться на ее благо. Заработать на стране — здесь массовый кастинг, а честно и профессионально служить готовы единицы», — пояснила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО не согласилась с тем, что, настояв на выдвижении Александра ТУРЧИНОВА на последних выборах Киевского городского головы, она облегчила нынешнему мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ путь к победе.

«Поддерживая конкретного политика, в том числе на пост мэра, я беру на себя персональную ответственность за все его последующие действия. В то время ни БЮТ, ни я лично не могли поддержать никого, кроме ТУРЧИНОВА, — добавила она. — Тогда баллотировались многие, но я хорошо знала теневую сторону жизни каждого из них, знала, какие «симпатичные ребята» выстроились в очередь в ожидании добычи. Я поддержала того человека, за которого могла поручиться, за которого готова была нести ответственность перед киевлянами. Я знала, что ТУРЧИНОВ достоин этой должности и готов к ней».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала убеждение, что А.ТУРЧИНОВ имел шанс победить.

«Если бы половина киевлян в то воскресенье не нашли более интересного занятия, чем выборы. Победил ЧЕРНОВЕЦКИЙ, гречка и бабушки. Большая часть киевлян не посчитала нужным принимать участие в назначении своей власти в столице. Мы тогда добились досрочных выборов мэра очень тяжелой ценой и предложили лучшего из нашей команды. Но, увы», — сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО категорически опровергла слухи о том, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обсуждал с ней возможность досрочных выборов в столице.

«Все то, что он вместе со своей «молодой командой» нареформировал и наорганизовывал, дает власти возможность плотно держать его «на крючке». Он уже давно декоративная фигура, лишенная политической самостоятельности для каких-либо переговоров. Вести переговоры с ним — и аморально, и бесполезно. А власть в Киеве без выборов уже взяли «за рога». Теперь делят и перераспределяют», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.