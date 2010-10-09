Литвин поддерживает идею Януковича относительно парламентских и президентских выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддерживает идею Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о проведении выборов парламента и главы государства в один год.

Об этом спикер заявил в эфире передачи «Большая политика с Евгением КИСЕЛЁВЫМ».

«В принципе, я эту идею поддерживаю потому, что если бы выборы проводились в один год, была бы гарантия, что 5 лет можно было бы спокойно работать", - сказал В. ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, остается вопрос, каким образом можно согласовать сроки полномочий парламента и Президента.

"Нужно либо ожидать определенное количества лет, когда это произойдет, либо поставить вопрос в такой плоскости, чтобы Верховная Рада Украины согласилась провести выборы в парламент в 2015 году, отбыв три года каденции после выборов 2012 года", - сказал Председатель ВР.

В.ЛИТВИН заметил, что это тема для дискуссий, и он не видит чего-то чрезвычайного в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ высказался за почти одновременное проведение выборов главы государства и народных депутатов Украины.

«Они должны проводиться в один год, в крайнем случае – разведены во времени на полгода», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.