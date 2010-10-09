Главное на 9 октября

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признал существование угрозы частичного поглощения украинской экономики Россией.

Об этом он заявил в интервью программе «Шустер Live».

«Она есть. Но и Украина уже так интегрирована в мировую экономику, что сегодня это уже имеет незначительное влияние. И Россия это понимает. И я постоянно говорю: вы такие большие – возьмите уступите нам в одном вопросе, втором, третьем. И они, кстати, этого придерживаются. Иногда не хочется. Но мы пытаемся убеждать фактами, примерами о том, что выгодно, в том числе, и России», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы государства, он часто встречается с руководством РФ «не потому, что там такая уж и любовь у нас».

«Наша обязанность – запустить механизм экономический, который был частично потерян между нашими странами. Потому и с МЕДВЕДЕВЫМ, и с ПУТИНЫМ мы на постоянной связи. У нас таких, мол, сладких разговоров очень мало. У нас очень много принципиальных разговоров. И, естественно, каждый защищает свои национальные интересы. Мы, объединяя усилия, получаем эффект и в Украине, и в России», - сказал президент Украины, в который раз отметив, что лишняя политизация этого вопроса никогда не была полезной.

«Защищать национальные интересы – это не только языком рассказывать, но экономически нужно защищать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в интересах украинского товаропроизводителя в рамках введения зоны свободной торговли с Европейским Союзом отмена пошлин на ввоз некоторых групп товаров из ЕС может быть растянута на 10-15 лет.

Об этом он заявил в интервью программе «Шустер Live».

Говоря о переговорах с Европейским Союзом относительно создания зоны свободной торговли, глава государства в очередной раз признал, что этот вопрос - непростой.

«Есть целые группы товаров, очень для нас чувствительных, по которым европейцы хотят, чтобы мы отменили пошлины. Возможно, мы и пойдем на это, но сроки ввода отмены этих пошлин мы растянем на 10, а может, и на 15 лет», - сказал президент Украины.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что создание зоны свободной торговли с рынками ЕС, насчитывающими около 500 млн потребителей, - это, безусловно, необходимо и выгодно для Украины. «Но мы не хотим иметь дискриминацию на этих рынках. Сегодня мы ее имеем. Мы хотим на равных работать. И для нас этот принцип очень важен: и с точки зрения амбиций Украины как независимого государства, и с позиции защиты интересов национального товаропроизводителя», - заявил глава государства.

С 8 октября компания «Киевэнерго» начала подключение жилых домов города к системе централизованного отопления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК «Киевэнерго».

В сообщении отмечается, что подключение опережает ранее утвержденный графиком срок — 11 октября.

В пресс-службе отметили, что работы по подключению к центральному отоплению сотрудники энергокомпании осуществляют в круглосуточном режиме, в том числе и в выходные дни.

Подключение жилищного фонда происходит во всех районах города одновременно согласно утвержденного графика, который согласован с районными госадминистрациями. В целом «Киевэнерго» предоставит теплоснабжение 9541 жилому дому.

«Компания технически полностью готова к отопительному сезону, поэтому перенесение сроков его начала на более ранний период не вызывало проблем. Работы будут проводиться в установленные сроки, включение будет происходить постепенно, в индивидуальном порядке. Первыми получат тепло те жилищно-эксплуатационные организации, которые своевременно подготовились к отопительному сезону и получили акты готовности», — сказал главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДИШЕВ.

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовал проекты постановлений правления Пенсионного фонда, которые позволят реализовать закон о едином социальном взносе.

Об этом глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ написал в своем веб-блоге.

«Наш комитет согласовал проекты постановлений правления Пенсионного фонда, которые позволят реализовать закон о едином социальном взносе», - пишет М.БРОДСКИЙ.

При этом он отметил, что «уже с нового года вместо четырех отдельных платежей в Пенсионный и три социальных фонда останется всего лишь один. Дальше уже Госказначейство будет заниматься распределением денег по фондам».

«Введение единого социального взноса значительно упростит для предпринимателей подготовку и сдачу отчетности. Плюс это экономия времени и сил. Так что власть взятые на себя обязательства по упрощению администрирования исполняет», - резюмировал он.

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена в необходимости объединения всех интеллектуальных сил страны ради создания проекта развития новой Украины XXI века.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№37 (817) 9-15 октября 2010 г.), сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"К следующим выборам нужно создать проект Украины XXI века, который будет состоять из новой Конституции и ряда ключевых, системообразующих законов, в которых будут учтены все ошибки и достижения успешных стран мира. А затем напрячь все наши национальные силы, чтобы именно для принятия этого пакета законов избрать в Верховную Раду 300 депутатов - конституционное большинство, которые, не изменяя даже запятой в этих законах, примут их, открывая Украине принципиально иной путь развития", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера "Батьківщини", реализация проекта Украины XXI века возможна, "если делать это не под очередного вождя, а публично, профессионально и справедливо вместе с гражданским обществом и интеллектуальными, компетентными людьми".

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что необходимо также объединить общественность для реализации проекта построения Украины XXI века.

"Для начала мы готовы предложить интернет-возможность для всех, кто готов объединиться для работы над проектом нашей будущей страны. Потом вместе определим содержание проекта и сферы, которые особенно остро нуждаются в реформировании. Совместными усилиями обсудим концепции и ключевые законопроекты, цель которых - обеспечить оперативное и качественное проведение преобразований", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, законопроекты должны быть актуальными, реалистичными, системными и взаимосвязанными.

"К их разработке должны быть подключены квалифицированные специалисты из разных сфер, авторитетные аналитики, представители элит. Смысл задуманного необходимо ясно и доходчиво донести до каждого. Чтобы возникала обратная связь, чтобы любая здравая мысль, любое стоящее предложение были, по возможности, учтены в процессе уточнения текстов. Чтобы мнение каждого небезразличного гражданина, точка зрения любого компетентного специалиста были услышаны. Рядовой гражданин не может и не обязан вникать в тонкости сложных процессов законотворчества, но он имеет право понимать логику движения", - считает лидер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО констатировала, что подобный подход сработал на последних парламентских выборах в Великобритании.

"Оппозиция разработала пакет из 23 законопроектов и претворила их в жизнь сразу после прихода к власти. И у нас нет другого пути. Ради этого я готова дойти до каждого сельского двора, постучать в каждые двери и достучаться до каждого сердца", - отметила она.

"У нас все еще есть шанс построить страну, опираясь на опыт других, которые потратили на этот века, избегая их ошибок, используя их лучшие достижения. Вы будете удивлены, но я до сих пор верю, что это возможно. Я этой верой живу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер «Батьківщини» при этом отметила, что основной ошибкой украинского общества последних двадцати лет было то, что народ пытался

Венгерские власти объявили о том, что кислотный уровень воды в Дунае вернулся в норму, сообщает Би-Би-Си.

По их словам, удалось остановить распространение ядовитых отходов, вызванное аварией на глиноземном заводе в центральной Венгрии, и тем самым предотвратить опасность загрязнения второй по величине водной артерии в Европе.

Между тем, число жертв аварии выросло до семи человек. Согласно чиновнику, курирующему спасательные работы, еще два тела были найдены неподалеку от города Девечер. Однако погибшие, скорее всего, были жителями Колонтара – города рядом с аварийным заводом – которые считались пропавшими без вести. Принято решение об эвакуации жителей Колонтара, наиболее пострадавшего от аварии на глиноземном заводе. По официальным данным, эвакуация населенного пункта с 800 жителями в 160 км от Будапешта является мерой предосторожности.

Несмотря на заявления венгерских властей о том, что ситуация "взята под контроль", многие выражают опасения в связи с тем, что установившаяся в Венгрии сухая, жаркая погода может привести к тому, что жидкие отходы превратятся в пыль, и токсичные и радиоактивные вещества попадут в атмосферу.

Авария на глиноземном заводе, находящемся в 160 километрах от Будапешта, произошла в понедельник, 4 октября. По предварительным подсчетам, из резервуаров вытекло несколько сот тысяч кубических метров токсичной жидкости. Разлившаяся щелочная жидкость, представляющая собой смесь воды и промышленных отходов, попала в воды Дуная, и работники спасательных служб выливали в реку огромные количества кислоты и глины для нейтрализации токсинов.

Однако в пятницу из Венгрии, а также соседних Сербии и Хорватии, пришли сообщения о том, что кислотный уровень воды в Дунае вернулся в норму.