В Стокгольме сегодня назовут лауреата Нобелевской премии по экономике

В Стокгольме сегодня назовут имя лауреата Нобелевской премии по экономике.

Одним из основных претендентов эксперты считают профессора Гарвардского университета Уильяма БОМОЛА, а также специалиста в области фондовых рынков – профессора Чикагского университета Юджина ФАМА, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Среди возможных кандидатов также австрийский учёный Эрнст ФЕР, который с помощью новейшей методики изучения мозга провёл новаторские исследования в области так называемой «поведенческой экономики». Например, он выяснил, какие психологические факторы заставляют людей сотрудничать.