В Венгрии строят аварийную дамбу для предотвращения новой утечки ядовитых отходов

В воскресенье, 10 октября, началось сооружение аварийной дамбы для предотвращения новой утечки ядовитых промышленных отходов из разрушенного взрывом резервуара глиноземного комбината на западе Венгрии.

Как передает РИА "Новости", «красный шлам» уже достиг реки Мошони-Дуна, западного рукава Дуная, у границы с Австрией и Словакией. "Шлам" также наполняет воды впадающей в Дунай реки Раба.

По данным министерства внутренних дел страны на воскресенье, уровень щелочности в Дунае и в мелких реках, подвергшихся загрязнению, возвратился к нормальному.

Премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН заявил в субботу, 9 октября, что северная стена резервуара с ядовитыми отходами может обрушиться до конца выходных. По словам главы правительства, на этот раз может произойти утечка около 500 тысяч кубометров "красного шлама".

Как сообщал УНИАН, в трех областях, затронутых разливом отходов (Веспрем, Ваш и Дьер-Мошон-Шопрон), действует режим чрезвычайного положения. Улицы населенного пункта Колонтар, расположенного на ручье Торна (этот ручей стал первым из водоемов, в который вылился шлам), оказались покрыты ядовитой жидкой массой слоем в 2 метра, в расположенном ниже по течению Девечере было затоплено около 400 домов.

В связи с угрозой повторного разлива ядовитых веществ, власти Венгрии уже эвакуировали около тысячи жителей Колонтара.

Власти Венгрии обратились к Еврокомиссии с просьбой активировать механизм гражданской защиты Евросоюза на случай техногенных катастроф в связи с последствиями аварии на глиноземном комбинате. Словакия направляет в Венгрию более 250 спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий аварии.

Министерство по делам окружающей среды Венгрии заявило, что полная ликвидация последствий аварии может продлиться "многие месяцы и стоить десятки миллионов евро".

В связи с аварией на глиноземном комбинате, возбуждено уголовное дело по статье "халатность".