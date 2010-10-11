ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Где в Украине может произойти венгерская катастрофа», в котором пишет - Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины сегодня начнет внеплановую проверку Николаевского глиноземного завода и Запорожского алюминиевого комбината. Именно на этих предприятиях возможно повторение техногенной катастрофы, которая произошла в Венгрии...

http://delo.ua/biznes/ukraina/gde-v-ukraine-proizojti-vengerskaja-katastrofa-146024/

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Также «Дело» публикует материал «Сколько можно заработать мобильному банкиру», в котором подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/bankovskij-agent-007-145652/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина обогатится в России», в котором пишет – Украина может войти в капитал одного из комбинатов по обогащению урана российской госкорпорации "Росатом". Технологией обогащения урана в мире владеют всего несколько стран, поэтому создание международных СП и консорциумов в этой сфере – распространенная практика. Украина таким образом обеспечит себя низкообогащенным ураном, производство топлива из которого будет осуществляться также в партнерстве с Россией, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1520078

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украинцы проявили отзывчивость», в котором пишет – украинские производители мяса курицы, требовавшие ввести пошлины на поставки продукции из США и Бразилии, отозвали жалобы, поданные ими в Межведомственную комиссию по международной торговле. Импорт курятины был инициирован прежним правительством для снижения цен на внутреннем рынке: в прошлом году зарубежная продукция продавалась на 15-20% дешевле отечественной, а объем ее ввоза оценивается в 5,3 млрд грн. Но сейчас ситуация изменилась – украинские производители пользуются значительной поддержкой власти, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1520077

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«Коммерсант-Украина» в материале «Мы не ставим перед собой цель «победить» в переговорах» пишет – в пятницу в Киеве завершился 13-й раунд переговоров Украины и ЕС о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках соглашения об ассоциации. В Брюсселе констатировали, что он станет ключевым и определит ход дальнейших переговоров. О его итогах изданию рассказала руководитель европейской делегации Ева Синовец...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1520099

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Издание «Экономические известия» в публикации «Правительство не справляется с дефицитом бюджета» пишет - правительство и президент все еще надеются, что дефицит бюджета-2010 не превысит 5% ВВП. Но негативная динамика налоговых поступлений и доходов от приватизации пока свидетельствуют об обратном…

http://eizvestia.com/finance/full/pravitelstvo-ne-spravlyaetsya-s-deficitom-byudzheta

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Маленькая победа над Россией» пишет – Экономический суд СНГ рекомендовал Минску и Москве договориться об отмене экспортных пошлин на российские нефтепродукты. Судебное решение носит рекомендательный характер и не означает автоматическую отмену болезненных для белорусов пошлин. Минску пока приходится довольствоваться моральной победой…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/malenkaya-pobeda-nad-rossiej

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«Газета по-киевски» в публикации «В Россию не пустят наши сосиски» пишет – северные соседи снова вводят временные ограничения на поставки мясо-молочной продукции ряда украинских предприятий…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/11/025108.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Мы считаем дни до запуска метро» пишет - с открытием долгожданных станций подземки в Голосеево рассосутся пробки, подорожают квартиры и изменятся маршруты транспорта…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/11/022715.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Водители переходят на дешевую горючку» пишет - продажи А-92 выросли на 40%. На СТО говорят: этот бензин губит легковушки…

http://www.segodnya.ua/news/14182030.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Глобальный кризис, похоже, остался в прошлом» пишет - международные корпорации уже получают хорошую прибыль, и, возможно, мировая экономическая депрессия закончилась?..

https://economics.unian.net/rus/detail/62526

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Новая цель спекулянтов» пишет – на валютном рынке не осталось тихих гаваней. Спекулянты играют против доллара так же активно, как против евро в разгар кризиса на рынке европейского суверенного долга…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247395/novaya_cel_spekulyantov

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Также «Ведомости» в публикации «Одна зарплата на всех» пишут – в России система оплаты труда руководителей всех госкомпаний должна строиться на общих принципах, а информация об их вознаграждениях - публиковаться, считают чиновники…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247393/odna_zarplata_na_vseh

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Издание «Известия» в публикации «Воспитание ломбардов» пишет – российские парламентарии как минимум запретят людям с уголовным прошлым быть учредителями таких заведений и установят "нижнюю планку" для бизнеса. За последние два года в России произошел настоящий бум ломбардного дела. Почему россияне предпочитают закладывать, а не занимать, и есть ли альтернативы ломбардам, разбирались "Известия"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3147095/

(УНИАН)