«Киеврекламу» обязали перечислить в фонд бюджета столицы 27 млн. грн.

Прокуратурой Киева 28 сентября внесено предписание КП «Киевреклама» с требованием перечислить в специальный фонд бюджета столицы часть средств от платы за право временного пользования местами для размещения внешней рекламы в сумме 27 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуроры, предписание внесено по результатам проверки соблюдения требований бюджетного законодательства.

Установлено, что КП «Киевреклама», в нарушение требования Бюджетного кодекса Украины и распоряжения КГГА, в течение последних лет не в полном объеме платило средства в бюджет за предоставление услуг.

Согласно данным Главного управления финансового контроля и аудита КГГА, в этом году предприятие оплатило лишь 3,3% от задолженной суммы обязательных перечислений.

Во исполнение предписания прокуратуры коммунальным предприятием уже уплачено в спецфонд бюджета Киева 3,3 млн. грн.