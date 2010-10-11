Украинская делегация отправится на заседание Совета министров обороны Юго-Восточной Европы

12 октября в столице Республики Албания городе Тирана состоится очередное ежегодное заседание Совета министров обороны Юго-Восточной Европы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, для участия в этом мероприятии сегодня в Албанию отправляется украинская военная делегация во главе с министром обороны Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

В заседании планируют принять участие руководители оборонных ведомств стран-участниц Совета министров обороны - Албании, Болгарии, Греции, Македонии, Италии, Румынии, США, Словении, Турции, Хорватии, Украины и Боснии и Герцеговины, а также стран-наблюдателей – Грузии, Молдовы, Сербии, Черногории.

В начале заседания руководители оборонных ведомств поздравят Сербию и Черногорию с приобретением полноправного членства в этой организации.

Затем участники заседания планируют обсудить вопросы регионального сотрудничества в области безопасности и обороны, рассмотреть вопросы, связанные с деятельностью Совета министров обороны Юго-Восточной Европы и многонациональной бригады “Seebrig” в 2010 году, принять планы деятельности на 2011 год, определить сроки и место проведения следующего заседания.

По итогам заседания руководители оборонных ведомств стран-участниц Совета министров обороны Юго-Восточной Европы планируют принять совместное заявление.

Ожидается, что перед началом и в перерывах заседания М.ЕЖЕЛЬ проведет ряд двусторонних рабочих встреч со своими иностранными коллегами, в частности, с министром обороны Республики Сербия Гораном ШУТАНОВАЦЕМ и министром национальной обороны Турции Мехметом Веджди ГЁНЮЛЕМ.

*** Совет министров обороны стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) был создан в 1996 году с целью поддержания мира и стабильности в регионе.

Украина была принята в Совет министров обороны стран ЮВЕ 6 декабря 2005 года.

В октябре 2008 года во время заседания Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы, которое проходило в македонском городе Охрид, руководители оборонных ведомств стран-участниц этой организации приняли совместное заявление о включении Украины в 2009 году в состав Многонациональных миротворческих сил стран Юго-Восточной Европы (многонациональной бригады “Seebrig”).