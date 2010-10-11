Главное на 11 октября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня



Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 7,98 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках незначительно повысился по сравнению с 10 октября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,02 грн./евро, продажи – на 0,3% – до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,93-11,09 грн./евро, по продаже – в пределах 11,12-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 октября не изменился и сегодня составляет 0,2601 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,6% – до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., курс продажи – 7,98 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,02 грн./евро, продажи – на 0,2% – до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,08 грн./евро, по продаже – в пределах 11,19-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 10 октября и сегодня составляет 0,2602 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,6% – до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2530-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,85/11,20 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,955/7,995 грн., евро – 10,94/11,35 грн., рубль – 0,2570/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,945/7,975 грн., евро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,9099, к евро – 10,974195, к российскому рублю – 0,26447.

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На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9410/7,9525 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2656/0,2661 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0625/11,0755 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Колумба, в связи с этим торги по американской валюте возможны только валютирование ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,3936/1,3938 долл./евро (пятница, 8 октября, - 1,3932/1,3934 долл./евро).

В пятницу, 8 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Банки

«ПриватБанк» открыл первую в Украине Библиотеку банковских знаков-смайлов, в которую вошли первые 53 образца. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Теперь приказы, распоряжения и служебные записки банкиров представляют из себя не только текст, но и яркие изображения. Предполагается, что Библиотека смайлов будет постоянно расширяться.

«Для начала мы взяли слова, которые чаще всего используются в нашем документообороте, и по ним создали анимированные картинки. Рассчитываем, что эта идея будет интересна офисным и банковским сотрудникам, которые уже сегодня могут прислать нам на электронный адрес alla.shorina@privatbank.ua свои экземпляры и новые идеи для пополнения Библиотеки новыми образцами, - отмечают в пресс-службе «ПриватБанка». - В Интернете огромное количество смайлов: ярких, красивых, интересных. Однако, они очень далеки от офисных и, тем более, банковских терминов, поэтому мы попробовали создать Библиотеку смайлов для банкиров».

Банковские смайлы — набор рисованных персонажей, отображающих самые распространенные и необходимые в работе понятия: «клиент», «коммунальные платежи», «население», знаки «органы власти», «утвердить», «оплатить», «инвестиции», «инфляция» и другие важные и необходимые понятия, которые часто встречаются в деловом документообороте.

Посмотреть и воспользоваться смайлами может каждый желающий: для этого достаточно «кликнуть» на Библиотеку банковских смайлов (https://docs.google.com/a/privatbank.ua/Doc?docid=0AU5WygLDstmvZGducmQzYzlfODJjc200aHRjNA&hl=ru) или на соответствующий баннер на официальном сайте «ПриватБанка». Веселые образы из библиотеки можно использовать в офисных программах (статичны), а также в различных веб-приложениях: соцсети, блоги, программы google (изображение подвижно).

«Это экспериментальные образы, мы продолжаем работать над усовершенствованием библиотеки», - сообщили в «ПриватБанке».

В банке уверены, что новые оригинальные «смайлики» украсят «сухие» официальные офисные документы яркими, веселыми человечками и сделают работу сотрудников насыщенной позитивными эмоциями.

Как сообщалось ранее, в «ПриватБанке» с 2002 года введена современная система документооборота — ПриватДок, которая помимо основных задач, является также удобной средой для анимированных изображений. Коллектив «ПриватБанка» составляет 30 тысяч человек, каждый из которых в своей текущей работе активно использует возможности Skype, GoogleDoc, GoogleWave и других электронных предложений.

Международные отношения



Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявил, что Италия не против участия немецких компаний в реализации проекта «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом С.БЕРЛУСКОНИ сказал 9 октября на встрече с главой российского правительства Владимиром ПУТИНЫМ.

С.БЕРЛУСКОНИ отметил, что «Южный поток» - это крупный проект, к которому Италия сразу же присоединилась.

«Что касается участия других сторон, в частности, речь идет об участии одной немецкой компании, я думаю, что это абсолютно позитивный вклад», - заявил он.

«Таким образом будет проявляться интерес со стороны Европейского Союза в отношении этого очень важного проекта, который создан для того, чтобы поставлять газ в Европейский Союз», - считает премьер-министр Италии.

В свою очередь В.ПУТИН отметил важность «Южного потока» для Европы.

«Мы будем работать над этим проектом, он никак не нарушает планов других компаний, реализующих подобные проекты в этом регионе, в других регионах мира, но этот, безусловно, будет способствовать повышению энергетических возможностей и энергетической стабильности в Европе», - подчеркнул председатель правительства РФ.

С.БЕРЛУСКОНИ также отметил, что совместными усилиями удалось убедить Турцию, чтобы она разрешила прохождение «Южного потока» через свои территориальные воды.

«Сейчас остаются некоторые проблемы, которые касаются прохождения этого проекта через некоторые страны, - признал премьер-министр Италии. - Мне придется, наверное, поработать с дипломатической точки зрения в отношении одной из стран, чтобы убедить ее, чтобы она не выдвигала каких-либо трудностей по этому проекту».

При этом итальянский премьер не уточнил, о какой именно стране идет речь.

Как сообщал УНИАН, 8 октября глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР на встрече с В.ПУТИНЫМ сообщил, что немецкие компании проявляют интерес к вхождению в проект «Южный поток».

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планируется построить до 2015 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна ветка пройдет через Грецию в Италию, другая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.

ТЭК



Цены на нефть в понедельник, 11 октября, растут на фоне снижения доллара по отношению к большинству мировых валют после того, как пессимистичные данные по американскому рынку труда привели к обострению слухов о возможном ослаблении кредитно-денежной политики в стране с целью поддержания темпов экономического роста, передает Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.50 мск выросла на 0,60 доллара, или на 0,73% - до 83,26 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,53 доллара, или на 0,63% - до 84,56 доллара за баррель.

По итогам торгов пятницы курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США упал на 0,3% - до 77,29 пункта на фоне слабых данных по состоянию рынка труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США в сентябре уменьшилось на 95 тысяч.

Аналитики ожидали снижения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики всего на 5 тысяч. "Рынки отыгрывают вероятность ослабления Федрезервом денежной политики. На этом фоне слабеет доллар, - заявил аналитик National Australia Bank Ltd. Бен Уэстмор. - Многое на рынке происходит из-за данных по рынку труда в США, не оправдавших ожидания аналитиков".

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Котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в пятницу, 8 октября, получив поддержку со стороны слабости доллара США и опасений относительно того, что забастовка в одном из французских нефтяных портов может начать негативно сказываться на предложении, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть достигли 82,66 доллара за баррель, поднявшись на 1,2%, или на 99 центов, после падения в четверг на 1,56 доллара за баррель, которое оказалось самым значительным с 31 августа. Нефтяные фьючерсы на NYMEX по итогам недели подорожали на 1,3%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 60 центов, или на 0,7%, до 84,03 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли после сильного падения в четверг, 7 октября, которое было связано с колебаниями курса доллара и фиксацией прибыли после роста цен до 5-месячного максимума выше отметки 84 доллара за баррель. Американская валюта сильно колебалась после выхода в США разочаровывающего отчета о занятости, который не оправдал ожиданий некоторых аналитиков, надеявшихся получить в его лице указание на укрепление экономики.

Министерство труда США сообщило в пятницу о том, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре сократилось на 95 000, тогда как экономисты ожидали сокращения на 10 000. Безработица, которая, как прогнозировалось, должна был подняться до 9,7%, осталась на уровне 9,6%.

Цены на нефть также получили поддержку со стороны забастовки в одном из ключевых французских нефтяных портов, которая на тот момент продолжалась уже 12-й день, что задерживало разгрузку иностранных нефтяных танкеров и создало угрозу закрытия некоторых нефтеперерабатывающих заводов.

Ноябрьские фьючерсы на бензин по итогам торгов выросли в цене на 3,32 цента, или на 1,6%, до 2,1512 доллара за галлон, тогда как ноябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,3%, или на 3,1 цента, до 2,2819 доллара за галлон.

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По состоянию на утро 11 октября в Киеве отапливаются 9 тысяч 94 жилых дома (свыше 85%).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации Главного управления жилищного хозяйства, в частности, в Голосеевском районе обогревается 921 дом, в Дарницком – 787 домов, в Деснянском – 639 домов, в Днепровском – 855 домов, в Оболонском районе – 726 домов, в Печерском – 776 домов, в Подольском – 792 дома, в Святошинском – 816 домов, в Соломенском районе – 1 тыс. 348 домов, в Шевченковском – 1 тыс. 434 дома.

Всего к системам теплоснабжения необходимо подключить 10 тыс. 678 жилых домов.

Дошкольные учреждения, школы и медицинские учреждения отапливаются стопроцентно.

Транспорт



Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ подписал приказ, согласно которому в ближайшее время будет увеличен количественный состав и полномочия работников спецподразделения ДПС особого назначения при МВД, которое подчиняется ГАИ, и раньше называлось «Кобра».

Как сообщили УНИАН в Госдепартаменте ГАИ МВД Украины, этим приказом предусмотрено увеличение личного состава спецподразделения с 100 до 162 человек. В него войдут лучшие работники других спецподразделений МВД, в частности «Беркут», «Сокол».

Предусматривается, что работники этого подразделения в случае необходимости будут отрабатывать наиболее сложные по аварийности на дорогах и преступности регионы. Кроме сопровождения первых лиц государства и делегаций, выполнения обычных дорожно-патрульных заданий, они будут предотвращать незаконный оборот и перемещение наркотиков, оружия, контрабанды и тому подобное.

Работники этого спецподразделения будут носить обычную, как и сотрудникоив ГАИ, форму, единственное, что будет отличать их от них – белые рубашки. Не исключено, отметили в ГАИ, что спустя некоторое время эта форма будет изменена.

Промышленность



Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре т.г., по оперативным данным, сократилось на 15,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 47,838 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 920 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине за 9 месяцев т.г. увеличилось в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 732 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1 473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2 499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

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ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) представит в ноябре первый поезд метро с асинхронным приводом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Наблюдательного совета завода Владимир ПРИХОДЬКО.

«В начале ноября Киевский метрополитен будет праздновать свое 50-летие. Кременчужане к празднику подготовили свою новинку – поезд метро с асинхронным приводом. Сейчас заканчиваем его монтаж и апробирование. К 4 ноября сделаем, доставим в Киев и покажем поезд метро последнего поколения», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

По его словам, опытный состав метро с асинхронным приводом облегчит обслуживание техники и позволит экономить электроэнергию.

Напомним, ранее вагоностроительный завод поставлял в Киев поезда метро с приводом постоянного тока.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Чрезвычайные ситуации



В воскресенье, 10 октября, началось сооружение аварийной дамбы для предотвращения новой утечки ядовитых промышленных отходов из разрушенного взрывом резервуара глиноземного комбината на западе Венгрии.

Как передает РИА "Новости", «красный шлам» уже достиг реки Мошони-Дуна, западного рукава Дуная, у границы с Австрией и Словакией. "Шлам" также наполняет воды впадающей в Дунай реки Раба.

По данным министерства внутренних дел страны на воскресенье, уровень щелочности в Дунае и в мелких реках, подвергшихся загрязнению, возвратился к нормальному.

Премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН заявил в субботу, 9 октября, что северная стена резервуара с ядовитыми отходами может обрушиться до конца выходных. По словам главы правительства, на этот раз может произойти утечка около 500 тысяч кубометров "красного шлама".

Как сообщал УНИАН, в трех областях, затронутых разливом отходов (Веспрем, Ваш и Дьер-Мошон-Шопрон), действует режим чрезвычайного положения. Улицы населенного пункта Колонтар, расположенного на ручье Торна (этот ручей стал первым из водоемов, в который вылился шлам), оказались покрыты ядовитой жидкой массой слоем в 2 метра, в расположенном ниже по течению Девечере было затоплено около 400 домов.

В связи с угрозой повторного разлива ядовитых веществ, власти Венгрии уже эвакуировали около тысячи жителей Колонтара.

Власти Венгрии обратились к Еврокомиссии с просьбой активировать механизм гражданской защиты Евросоюза на случай техногенных катастроф в связи с последствиями аварии на глиноземном комбинате. Словакия направляет в Венгрию более 250 спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий аварии.

Министерство по делам окружающей среды Венгрии заявило, что полная ликвидация последствий аварии может продлиться "многие месяцы и стоить десятки миллионов евро".

В связи с аварией на глиноземном комбинате, возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

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Один моряк затонувшего у берегов восточного Крыма судна «Василий» погиб, поиски еще двоих продолжаются.



«К сожалению, один моряк найден мертвым, судьба еще двоих пока неизвестна», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС.

По его данным, получено разрешение на вылет вертолета для поиска с воздуха пропавших в море моряков.

Гражданство погибшего моряка уточняется.

Как сообщал УНИАН, сухогруз, на борту которого находились 10 россиян и двое украинцев, затонул в территориальных водах Украины сегодня рано утром. Спасены 8 россиян и один украинец. Судно «Василий» перевозило около 3 тыс. тонн металлолома. Оно шло из Одессы в Грузию под флагом Монголии.

Погода



Завтра ночью в восточной части Украины и в Крыму ожидаются небольшие дожди.



В западных областях ночью и утром местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на востоке и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье и юге Одесской области до 16°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.

(УНИАН)

