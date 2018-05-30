Посещение «Нокиа» дало Азарову повод задуматься...

Европейское направление поездок власти, которые участились в последнее время, говорит только об одном – приближается время «Ч», т.е. подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом. Это касается и визитов премьер-министра Николая Азарова в Эстонию и Финляндию, целью которых была необходимость заручиться поддержкой руководства этих стран в преддверии переговоров с ЕС. Поскольку поездки носили официальный характер, украинский премьер провел встречи со всеми первыми лицами государств и практически в ходе каждой поднимался вопрос о сближении Украины и Евросоюза. В частности, премьеры и Эстонии, и Финляндии Андрус Ансип и Мари Кивиниеми четко заявили, что поддерживают подписание Соглашения, а также введение безвизового режима для украинцев в страны ЕС.

Второй темой переговоров была активизация сотрудничества и увеличение товарооборота с Эстонией и Финляндией, которые пока не входят в перечень крупных торговых партнеров Украины.

Янукович задержал Азарова в Киеве

Отлет из Киева в Таллинн задержался на несколько часов, поскольку премьер утром отправился на встречу с Президентом, в ходе которой, как рассказал он уже по прилету в столицу Эстонии, обсуждался вопрос изменений в закон о Кабмине в связи с вступлением в силу Конституции 1996 года, в частности, кадровых перестановок. Никаких намеков, не говоря уже о подробностях планируемых «реформ», журналисты от Николая Яновича не услышали ни 5-го, ни 6-го, ни 7-го октября, хотя почти на каждом брифинге, а их за три дня было 5, задавали вопросы по этой теме.

Единственное заявленное премьером было то, что новая редакция закона о Кабмине негативно не повлияет на работу правительства, а свое видение необходимых структурных и кадровых изменений он изложит 8-го октября Президенту. «В пятницу мы с ним встретимся и обсудим предложения, с которыми правительство выйдет… Никаких революций не будет», - сказал Н.Азаров.

Официальные встречи главы Кабмина с первыми лицами Эстонии проходили в соответствии с протоколом и поэтому формальности занимали больше времени, чем во время рабочих визитов. Вместе с тем, как сообщил журналистам Н.Азаров и его пресс-секретарь, удалось обсудить все актуальные темы – сотрудничество в транспортной, энергетической сферах, в отрасли высоких технологий. Кстати, украинская делегация очень интересовалась работой электронного правительства Эстонии, где оно считается одним из лучших. Смею заметить, что для Украины организация работы электронного правительства, о чем говорят уже несколько лет, - не самая ближайшая перспектива. Дай Бог, с обычным разобраться… «Есть чему поучиться у Эстонии», - заявил Н.Азаров, комментируя свое впечатление от проведенных встреч.

Эстонские бизнесмены обиделись зря

После визита Н.Азарова в Эстонию в местной прессе появились сообщения, что эстонские бизнесмены были несколько расстроены, что им не удалось встретиться с украинским премьером и обсудить возможные проекты сотрудничества. Однако в окончательном варианте программы визита такая встреча не планировалась, да и господин Ансип на пресс-конференции отметил, что дело премьеров решать более стратегические вопросы.

«Я считаю, что не задача премьер-министра заниматься конкретными проектами в ходе переговоров», - сказал премьер Эстонии.

Между тем, пока премьеры занимались стратегическими вопросами, представители Торговой палаты Украины и Украинского национального комитета Международной торговой палаты, сопровождавшие Н.Азарова в ходе визита, обсуждали со своими коллегами тактические шаги для углубления сотрудничества.

По словам президента УНК МТП Владимира Щелкунова, согласно достигнутым договоренностям, уже во вторник, 12 октября, в Киев прибывает делегация Эстонии относительно реализации проекта строительства в Балаклаве коттеджных городков на выкупленной земле. Кроме того, в Эстонии в скором времени будет открыто представительство УНК МТП.

Оказывается, женщины тоже могут проводить реформы

Следующей страной поездки была Финляндия. Н.Азаров 6 октября после общения с премьер-министром Мари Кивиниеми отметил, что изменил точку зрения по поводу способностей женщин, и уже не считает, что проводить экономические реформы – сугубо мужское дело. “Она меня убедила», - сказал премьер, и не исключил, что в украинском правительстве также могут появиться представительницы слабого пола. Однако тут же подчеркнул, что ко всему нужен осторожный подход, мол, была у нас уже одна женщина, намекнул он на Юлию Тимошенко. «Результаты вы сами знаете…», - сказал премьер.

(М.Кивиниеми стала второй в истории страны женщиной во главе правительства после Аннели Яаттеэнмяки, чем вернула Финляндии мировую славу государства, где и президент, и премьер — женского пола. Она будет управлять страной до апреля 2011 года, когда состоятся парламентские выборы. Президент страны - Тарья Халонен).

Также Н.Азаров в ходе встречи с М.Кивиниеми, которая в июне текущего года перед премьерским заняла пост главы партии «Центр», предложил партийное сотрудничество.

Госпожа М.Кивиниеми сочла это предложение «интересным» и пообещала, что оно обязательно будет рассмотрено.

Стоит отметить, что правящая партия «Центр» имеет в парламенте 51 из 200 мандатов. А предложение Н.Азарова о сотрудничестве с Партией регионов для нее стало вторым после аналогичного китайской Коммунистической партии.

Посещение «Нокиа» дало Азарову повод задуматься

В отличие от Эстонии, в Финляндии украинский премьер все же встретился с бизнесменами - представителями Ассоциации промышленников и посетил штаб-квартиру концерна «Нокиа», где для него провели презентацию новой модели телефона N8.

«Презентация в «Нокиа» наводит на ряд серьезных размышлений. Достаточно сказать, что объем финансирования научных разработок в фирме превышает 6,5 млрд евро, что значительно больше, чем в Украине выделяется на науку. Нам над этим, конечно, надо задуматься», - заявил Н.Азаров.

Рассказывая о встрече с финскими промышленниками, украинский премьер отметил, что попросил их задавать в том числе «неудобные вопросы» и они последовали, преимущественно касались проблем с ведением бизнеса в Украине, в частности решения судов. «Есть вопрос с судебными исками. Наши суды, как вы знаете, часто принимают решения, мягко скажем, не укладывающиеся в законодательную основу. Тут я сказал, что мы не будем вмешиваться. Но если вы не удовлетворены, то можете обращаться в соответствующие инстанции. А если есть информация, что суды принимают заведомо неправильные решения, то есть, Высший совет юстиции, Высший квалификационный совет судей. Мы будем поддерживать это в рамках нашей компетенции», - подчеркнул Н.Азаров.

Также вопросы касались возмещения НДС. Украинский премьер пообещал финским бизнесменам, что правительство решит все вопросы, находящиеся в его компетенции, и предложил в свою очередь ряд проектов для реализации в Украине, правда, так их и не назвал. «Беседа прошла так, как она и должна проходить – с взаимным интересом... Будем работать», - прокомментировал премьер.

Что касается укрепления двустороннего сотрудничества, то, как отметил В.Щелкунов в беседе с журналистами, уже 17 октября в Хельсинки планируется подписание договора с деловыми кругами Финляндии о совместной работе по продвижению инвестиций и отработке коммерческих предложений.

В целом, в аэропорту перед отлетом в Киев Н.Азаров очень позитивно оценил результаты визита. И сообщил, что в ближайшее время украинские специалисты приедут в Финляндию для детального ознакомления с функционированием технопарков.

Следующий зарубежный визит премьер-министр Украины совершит в Брюссель. Он состоится 13-14 октября. Главная тема переговоров, как не трудно догадаться, - подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации и свободной торговле Украины и ЕС.

Юрий Ходжаян (УНИАН)