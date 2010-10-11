Главное на 11 октября (вечер)

В Министерстве охраны окружающей природной среды заявляют, что состояние воды в украинской акватории Дуная соответствует нормам.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Минприроды, в связи с экологической ситуацией, сложившейся в результате аварии на заводе в городе Айка (Венгрия), Государственная экологическая инспекция по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря во исполнение поручения Министерства охраны окружающей природной среды Украины проводит ежедневные наблюдения за состоянием реки Дунай. На протяжении 7-10 октября изменений поверхностного состояния воды не наблюдалось, содержание загрязняющих веществ в воде не превышает предельно допустимых концентраций.

По прогнозам Гидрометеослужбы, прохождение пятна загрязняющих веществ по украинской акватории Дуная вероятно 19-20 октября.

Инспекция продолжает постоянный мониторинг состояния воды Дуная, результаты наблюдений ежедневно предоставляются Минприроды и МЧС.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в сентябре т.г. сократился на 0,65%, или на 0,02 млрд. грн., и по состоянию на 1 октября т.г. составил 3,076 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество его участников в сентябре увеличилось с 170 до 171 банков, а список временных участников сократился с 6 до 4 банков.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Земельный Банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9410/7,9525 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9440/7,9470 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9430/7,9490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Колумба, в связи с чем торги по американской валюте были возможны только валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2656/0,2661 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2659/0,2561 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2661/0,2663 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е упал и составил 29,8499 (-0,1301).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3920/1,0410 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0625/11,0755 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0775/11,0845 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 11,0725/11,0835 грн./евро.

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз суверенного рейтинга Украины «В2».

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданном УНИАН.

"Украинская правда" подала иск к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с отказом сообщить, основателем какого акционерного общества является В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщает самая “Украинская правда”, иск подан в Высший административный суд, который его принял к рассмотрению.

В частности, постановлением от 5 октября открыто производство по делу, которое будет рассматриваться коллегией судей в составе пяти человек.

Интересы "Украинской правды" в деле будет представлять Институт массовой информации.

Исковым требованием "Украинской правды" является обязать Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА предоставить полное название эмитента акций, которыми он владеет.

Интернет-издание информирует, что 4 июня 2010 года "Украинская правда" подала информационный запрос в Администрацию Президента Украины относительно предоставления информации о том, акционером какого хозяйственного общества выступает В.ЯНУКОВИЧ.

Письмом от 20 июля 2010 года первый заместитель главы Администрации Президента Елена ЛУКАШ отказала в предоставлении этой информации, поскольку запрос "Украинской правды" якобы "выходит за пределы предоставленных прав на получение открытой информации".

2 августа 2010 года “Украинская правда" направила повторный запрос, теперь уже непосредственно В.ЯНУКОВИЧУ. Письмом от 8 сентября 2010 года руководитель пресс-службы Администрации Президента Денис ИВАНЕСКО повторно отказал в получении такой информации.

“Украинская правда” напоминает, что в своей декларации о доходах В.ЯНУКОВИЧ указал, что имеет взносы в уставных капиталах предприятий, учреждений и организаций номинальной стоимостью 6,5 тыс. грн.

"Украинская правда" исходит из того, что сведения о ценных бумагах, которыми владеет Президент В.ЯНУКОВИЧ, являются открытыми и должны быть предоставлены по информационному запросу, что вытекает из содержания законов "О борьбе с коррупцией", "Об информации" и "О государственной службе", - замечает интернет-издание.

"Считаем, что в данном случае интерес общественности знать эту информацию преобладает над интересом ЯНУКОВИЧА В.Ф. как физического лица на защиту такой информации от распространения", - говорится в исковом заявлении "Украинской правды".

Практика Европейского суда по правам человека также указывает на открытость частной жизни высших должностных лиц.

В решении по делу "Принцесса Ганноверская против Германии" от 24 июля 2004 Европейский суд ссылается на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 июня 1998 о праве на неприкосновенность частной жизни.

В Резолюции, в частности, речь идет о следующем: "Публичные лица должны признать то обстоятельство, что особое положение, которое они, отчасти по собственному выбору, занимают в обществе, автоматически ведет к усилению давления общественности на их личную жизнь".

"Определенные факты из частной жизни публичных, в частности политических деятелей, конечно, могут представлять общественный интерес и, соответственно, читатели, которые также являются и избирателями, имеют право их знать", - также говорится в резолюции ПАСЕ.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, Высший админсуд является судом первой инстанции по обжалованию актов или бездеятельности Президента Украины.

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-сентябре увеличила транзит природного газа в страны Европы на 8,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 68,251 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в сентябре транзит природного газа в страны Европы составил 6,716 млрд. куб. м, что на 24,1% меньше, чем в сентябре 2009 года.

Компания "Укртелеком" приняла решение об открытом размещении именных процентных обычных облигаций серий J и K на сумму 275 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что облигации выпускаются двумя сериями: серии J на сумму 125 млн. грн. и серии K – на сумму 150 млн. грн. Облигации эмитируются в бездокументарной форме, номинал облигаций – 1 тыс. грн.

Первичное открытое размещение облигаций будет проводиться в сроки: начало размещения облигаций для обеих серий – 19.10.2010; окончание размещения облигаций серии J – 19.04.2011; дата окончания размещения облигаций серии K – 19.07.201. Срок обращения облигаций – один год.

Размещение облигаций планируется через организатора торговли ОАО «Украинская биржа». Эмитент пользуется услугами андеррайтера во время размещения облигаций ООО «Тройка Диалог Украина».

Процентная ставка по облигациям обеих серий на весь период обращения устанавливается в размере 17% годовых.

Привлеченные средства в полном объеме предусматривается использовать для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительства и модернизации сетевой инфраструктуры, вместе с волоконно-оптическими линиями и сетью мобильной связи третьего поколения (3G), развития перспективных услуг, в т.ч. предоставление широкополосного доступа к Интернет и международных соединений с использованием IP-технологий, и внедрения системы конвергентных услуг голосовой связи, видеосвязи и передачи данных.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ информировал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о наличии “определенных проблем” с наполнением Пенсионного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА.

Глава правительства, в частности, информировал Президента о социально-экономической ситуации в стране. Н.АЗАРОВ отметил, что она “стабильна, бюджет выполняется”.

В то же время премьер-министр отметил, что есть определенные проблемы с наполнением Пенсионного фонда, связанные в первую очередь с уклонением от уплаты налогов и обязательных взносов в ПФ.

Но, как отметил Н.АЗАРОВ, правительство разрабатывает мероприятия, которые должны изменить ситуацию к лучшему уже в ближайшее время.

Министерство экономики инициирует внедрение квоты на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года.

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно документу, предлагается квоту на экспорт пшеницы установить в размере 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, а также по 1 тыс. тонн – ржи и гречки.

(УНИАН)