Анонс на 12 октября

* Состоится заседание Кабмина.

* Суд по Киевгорстрою.

* Комитет по парниковым квотам.

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная «Дню Инвестора 2010. Интернет-технологии и инновации», который пройдет в Киеве 28-29 октября. Цель IDCEE — объединить идеи и знания ведущих экспертов и стартапов с экспертизой и возможностями инвесторов и венчурных капиталистов, посредством организации конференции и экспо масштабного уровня. Свое участие в IDCEE 2010 уже подтвердили более 30 фондов с капиталом 10 млрд. $, среди которых ведущие венчурные мировые фонды DFJ и Mangrove. Участники: Виктория Тигипко, директор по странам СНГ венчурного фонда "TA Venture"; Александр Данченко, генеральный директор "Датагруп"; Лоран Жиль, CEO компании Viewdle (США), Денис Довгополый, президент GrowthUP Incubator (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 245 38 75, или e-mail: ls@idcee.eu.

* Круглый стол на тему: «Премьера автоналогов-2011». Участники: Олег Назаренко, ген.директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров; Вячеслав Поврозник, зам.председателя правления АО «УкрАВТО»; Сергей Сапегин, директор НТЦ «Психея»; Александр Тимофеев, ген.директор компании «АВТ Бавария» (BMW, MINI, ALPINA, Rolls-Royce); Станислав Щербина, резидент компании «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» (Сadillac, Chevrolet) и другие эксперты (“Наш продукт”, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 593-6144, (066) 195-7578, i.repnytska@nash-product.com.ua.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя НАЭР Николая Пашкевича на тему: «Новый Закон Украины «Об энергоэффективности» - ключевое условие реализации государственной политики энергоэффективности». Невзирая на то, что в Украине приняты программы энергоэффективности и энергосбережения, в Украине отсутствует единая стратегия развития сферы энергоэффективности. Выходом из такой ситуации должно стать повышение институционной возможности НАЭР для надлежащего управления отраслью. ЕС предусмотрел значительные средства для сотрудничества с Украиной. Сотрудничество с европейскими коллегами важно в плане привлечения опыта проведения реформ. Вопросы: Стимулирование энергоэффективности: повышение осознания вместо нормирования, контроля и штрафов; Новый Закон Украины «Об энергоэффективности» как условие реализации эффективной политики в сфере. Участники: председатель Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Николай Пашкевич и представитель Еврокомиссии (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 590-59-65 (044) 590-59-62, (063) 377--13-28

* Еженедельник «Комментарии:» проведет круглый стол на тему: «Что нужно сделать, чтобы остановить рост цен на продукты?». Участники: Елена Билан, главный экономист украинской инвесткомпании Dragon Capital, Андрей Патиота, аналитик компании Eavex Capital, Мария Колесник, руководитель аналитического департамента Консалтингового агентства ААА, Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «Комментарии:» (конференц-зал «Эволюшен Медиа», ул. Жилянская 12-а). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 201-43-01, s.yarynych@e-media.com.ua.

* Пресс конференция по поводу подписания соглашения о сотрудничестве между Международной финансовой корпорацией (IFC) и Ассоциацией украинских банков (АУБ).Участники: Александр Сугоняко, президент АУБ, Гарт Бедфорд, руководитель Программы IFC по преодолению последствий кризиса на финансовом рынке, Менвел Эттер, Швейцарская Конфедерация.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Возобновляемая энергетика и реформа ЖКХ: инвестиции, реализованные проекты, перспективы отрасли накануне нового, самого дорогого отопительного сезона в истории Украины». Состоится презентация интерактивного проекта «Карта будущего», посвященного потенциалу возобновляемой энергетики в Украине и существующим объектам по её производству в разрезе отдельных регионов. Кроме того, будет дана оценка объему инвестиций в отрасль, проанализированы перспективы развития отрасли и её роли в реформировании ЖКХ. Участники: эксперт по энергетическим вопросам, глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван Надеин; зам.председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Мария Малая; первый зам.директора Института проблем экологии и энергосбережения Олег Горбунов.

* Пресс-конференция президента центра экспертиз «ТЕСТ» Валентина Безрукого по результатам сравнительного тестирования нерафинированного подсолнечного масла (серия исследований продукции отечественного производства на содержание бензопирена) Участники: президент центра экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий; сотрудник центра экспертиз Нина Кильдий; директор консалтингового агентства "ААА" Сергей Налывка.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра регионального развития и строительства Украины Владимир Яцубы на тему: “Упрощение разрешительной системы в строительстве, строительство доступного жилья, обеспечение жильем социальных слоев населения”. Состоится брифинг министра.

* Пресс-конференция на тему: «Рост курса евро в Украине. Стоит ли ожидать подорожания товаров народного потребления?». Приглашены: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, доктор экономических наук; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» в Украине.

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