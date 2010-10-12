ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Правительство определилось, сколько зерна разрешит вывезти из Украины», в котором пишет - Министерство экономики обнародовало проект постановления, в котором определило квоты на экспорт зерна до конца года. Объемы оказались меньше самых пессимистичных прогнозов…

http://delo.ua/biznes/rynki/minekonomiki-opredelilos-s-kvotirovaniem-zerna-proekt-postanovlenija-146074/

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Также «Дело» публикует материал «Топ-10 самых богатых украинских экспатов», в котором пишет - газета Kyiv Post назвала 10 самых успешных экспатов (иностранных менеджеров и специалистов), работающих в Украине. Оценить состояние участников рейтинга помогла инвесткомпания «Феникс Капитал»…

http://delo.ua/biznes/svoj-biznes/top-10-samyh-bogatyh-ukrainskih-ekspatov-146059/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина ищет лучшую дорогу», в котором пишет – Украина стремится увеличить эффективность транзитных перевозок по железной дороге. Сейчас Укрзализныця ведет активную работу с железнодорожными ведомствами России, Казахстана и других стран, пытаясь добиться снижения транзитных тарифов. Страны хотят улучшить условия перевозок, чтобы взять на себя часть грузопотока из Китая в Европу, который на сегодня перевозится морем. Но пока разница в тарифах слишком велика, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1520783

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Напряжение сохраняется», в котором пишет – компания Emfesz Дмитрия Фирташа добилась в суде сохранения консорциума с "Укрэнерго" по экспорту электроэнергии в Румынию и Балканские страны. Хотя Emfesz не выполнил взятые при создании консорциума обязательства – не вложил в модернизацию линий электропередачи $400 млн.,– суд отказал госкомпании в требовании расторгнуть соглашение с инвестором. Впрочем, полноценная работа консорциума остается под угрозой – как выяснилось в ходе суда, часть его линий электропередачи проходит по территории Молдавии, и соседнее государство может предъявить претензии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1520807

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украина избавилась от негатива» пишет – агентство Moody`s вчера установило стабильный прогноз рейтингов Украины. Другие агентства – Standard & Poor`s и Fitch – ранее улучшили и прогнозы, и рейтинги. Это подтверждает снижение макроэкономических рисков в Украине и позволяет экспертам надеяться на увеличение притока инвестиций в 2011 году. Следующий пересмотр рейтингов возможен только в случае существенного роста платежеспособности государства, добавляют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1520802

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Издание «Экономические известия» в публикации «Газпром» спасем вместе» пишет - планы российского правительства провоцируют «Газпром» занимать жесткую позицию в переговорах с Киевом о дальнейших условиях сотрудничества по газовым поставкам. Так Москва надеется обеспечить конкурентоспособность холдинга на рынках стран ЕС, которые обеспечивают его акционерам наибольшую доходность. Накануне переговоров Николая Азарова и Владимира Путина 26 октября, во время которых украинский премьер попытается добиться изменения условий действующих газовых контрактов, глава Минэнерго России Сергей Шматко заявил о необходимости снижения расходов на транспортировку газа, чтобы «Газпром» имел возможность завоевывать новые зарубежные рынки…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/gazprom-spasem-vmeste

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Энергоатом» выбирает новый реактор» пишет – в основе выбора проекта энергоблока того или иного мирового производителя должен лежать критерий экономической безопасности…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/energoatom-vybiraet-novyj-reaktor

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«Газета по-киевски» в публикации «Михайловская уже дороже Крещатика» подает рейтинг портала «Slando Украина» самых дорогих квартир Киева, выставленных на продажу в сентябре…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/12/021248.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Mazda-младшая: на мягком ходу» пишет - в Париже презентовали обновленную модель «двойки» популярного японского бренда…

http://mycityua.com/articles/auto/2010/10/12/025407.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Вкладчики банков уже выбивают деньги через Евросуд» пишет - украинцы, пытаясь вернуть свои вклады из проблемных банков, уже обращаются в Европейский суд. Первым так поступил военный летчик Юрий Проданчук из Львовской области. Рассмотрение иска, по словам юристов, может занять не меньше 2—3 лет…

http://www.segodnya.ua/news/14182526.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговый кодекс: что будет с «упрощенкой»…» пишет - в принятом 7 октября в первом чтении проекте НК для «упрощенки» вводятся еще более жесткие ограничения, чем в предыдущих вариантах кодекса. Это создает риск перехода в «тень» большей части малого бизнеса, что увеличит объем «серой» экономики и сократит поступления в бюджет…

https://economics.unian.net/rus/detail/62565

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Посещение «Нокиа» дало Азарову повод задуматься...» пишет – европейское направление поездок власти, которые участились в последнее время, говорит только об одном – приближается время «Ч», т.е. подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Это касается и визитов премьер-министра Николая Азарова в Эстонию и Финляндию…

https://economics.unian.net/rus/detail/62621

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Миллиарды гарантированы» пишет – дивиденды государства от нефтегазового проекта «Сахалин-2» должны составить $1,8 млрд только за ближайшие четыре года. Дивиденды Россия будет получать до завершения проекта в 2041 г. — как владелец акции оператора Sakhalin Energy…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247512/milliardy_garantirovany

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Также «Ведомости» в публикации «Сырьевое заклятие» пишут – России нужно поддерживать экспорт сырой нефти, а не нефтепродуктов, решило Минэнерго, предложив правительству снизить экспортные пошлины на нефть и ввести налог на сверхприбыль компаний…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247508/syrevoe_zaklyatie

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Издание «Известия» в публикации «Народ - богатоносец» пишет – годовой доход среднего жителя России за десятилетие увеличился почти в пять раз - с 1708 долларов до 10 408 долларов, говорится в докладе банка Credit Suisse. По всему миру люди стремительно богатели, но наша страна оказалась впереди всех. Несмотря на это, Россия по-прежнему находится в группе бедных государств. Есть ли перспективы выбиться из этой группы, "Известия" спросили у экспертов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3147154/

(УНИАН)