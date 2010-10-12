Главное за 12 октября (день)

Новости дня

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Чрезвычайное происшествие

Крупное ДТП в Днепропетровской области

В дорожно-транспортном происшествии в городе Марганец Днепропетровской области погибли 40 человек, еще 10 получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ГАИ МВД Украины.

По предварительным данным, сегодня утром рейсовый автобус «Мерседес» на железнодорожном переезде выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маневровым локомотивом, который обслуживает одно из местных промышленных предприятий.

Укрзализныця назвала предварительную причину ДТП

Предварительной причиной ДТП, случившего 12 октября в 9 часов утра на переезде на 116 км перегона Никополь-Марганец Днепропетровской области (Приднепровская железная дорога), где произошло столкновение локомотива и автобуса «Богдан», стало нарушение водителем автобуса правил дорожного движения в части следования через железнодорожный переезд.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», окончательные причины ДТП будут установлены соответствующей комиссией по завершении расследования.

Согласно сообщению, переезд имеет исправно работающую звуковую и световую сигнализацию, видимость на переезде в обе стороны составляет более 700 метров.

Как отмечают в ведомстве, водитель автобуса проигнорировал запрещающие сигналы светофора переездной светофорной сигнализации и выехал на переезд в непосредственной близости от приближавшегося поезда, в результате чего произошло столкновение с локомотивом.

По предварительной информации ведомства, автобус выполнял рейс Марганец-Никополь. Сейчас устанавливается количество погибших и пострадавших.

"Укрзализныця" еще раз обращается к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнью посторонних людей.

Азаров поручил усилить меры безопасности на железнодорожных переездах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил руководителям профильных министерств усилить меры по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета Министров.

“Поручаю министру МВД, министру транспорта разработать программу по предупреждению (аварийных ситуаций – УНИАН). Она должна включать обустройство переездов, в том числе автоматическими шлагбаумами, где необходимо, установить охрану”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер заявил о необходимости усилить требования к физическому и психологическому состоянию водителей, которые выполняют пассажирские перевозки.

Кабмин выделит по 100 тыс. грн. семье каждого погибшего и пострадавшего в ДТП

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании намерен принять решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета по 100 тыс. грн. семье каждого погибшего и пострадавшего в автокатострофе в Днепропетровской области.

Экономика

Укртелеком продадут в этом году. Стартовая цена пакета 10,5 млрд. грн.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил условия продажи государственного пакета акций ОАО “Укртелеком” со стартовой ценой 10,5 млрд. грн.

Об этом сегодня сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

В тоже время он не назвал других подробностей, отметив, что завтра в “Ведомостях приватизации” планируется опубликовать объявление о конкурсе по продаже 92,79% акций “Укртелекома”. Конкурс будет проведен через 75 дней после официального опубликования объявления.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что в случае, если опубликовать объявление завтра не успеют, это сделают на следующий день. Он также сообщил, что завтра планируется его пресс-конференция по данному вопросу.

Финансы

НБУ сегодня на межбанке готов осуществлять куплю-продажу долларов и евро

Национальный банк Украины сегодня готов осуществлять куплю-продажу долларов и евро.

Об этом говорится в телеграмме регулятора в адрес коммерческих банков, текстом которой располагает УНИАН.

Нацбанк будет покупать доллары США по 7,9099 грн./долл., продавать – по 7,942 грн./долл.; евро – по 11,0233 грн./евро и 11,0679 грн./евро соответственно.

Строительство

Инвестиции Укртелекома в 2010 году составят более 1,1 млрд.грн.

Инвестиционный план Укртелекома на 2010 год утвержден в объеме 1,106 млрд.грн. Об этом сообщается в проспекте эмиссии именных процентных обычных облигаций серий J и K, которым располагает УНИАН.

Компанией Укртелеком определены стратегические задания на развитие новых перспективных услуг – расширение широкополосного доступа к сети Интернет, строительство зоновых волоконно-оптических линий связи, строительство сети мобильной связи 3-го поколения стандарта UMTS.

При этом на развитие новых технологий, в том числе на реализацию проектов, которые предусматривают завершение строительства переходного объекта расширения сети скоростного доступа к сети Интернет на оборудовании ECI HiFocuS 5, расширение сети широкополосного доступа по технологии ADSL, расширение емкости транспортной мультисервисной IP-сети и другие проекты планируется направить более 651 млн.048 тыс. грн.

На развертывание сети мобильной связи запланированный объем инвестиций составляет почти 222,9 млн. грн.

На реконструкцию магистральной сети для потребностей IP/MPLS, зоновой сети и

модернизацию транспортной IP-сети (расширение международных переходов) планируются направить более 119 млн. грн.

На другие направления инвестиционной программы предусмотрены инвестиции в размере почти 114 млн. грн.

В результате инвестиционной деятельности, в 2010 году компания планирует увеличить

количество абонентов мобильной связи более чем в 2 раза, а абонентов широкополосного доступа к Интернет - в 1,5 раза.

Покупателю “Киевгорстроя” ликвидировали ряд лицензий

Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ликвидировала ряд лицензий покупателя акций “Киевгорстроя”.

Как сообщается на официальном веб-портале ГКЦБФР, постановлением о наложении санкции за правонарушение на рынке ценных бумаг от 6 октября 2010 г. № 623-КУ за нарушение требований законодательства о ценных бумагах, нормативных актов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Новый регион» (код по ЕДРПОУ 35920996) применена санкция в виде аннулирования лицензий: серии АВ № 520444 от 15.03.2010 на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по торговле ценными бумагами (брокерская деятельность); серии АВ № 520445 от 15.03.2010 на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по торговле ценными бумагами (дилерская деятельность); серии АВ № 520446 от 15.03.2010 на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по торговле ценными бумагами (андеррайтинг).

Промышленность

Генпрокуратура отозвала иск по «Криворожстали»

Генеральная прокуратура Украины отозвала иск относительно признания незаконным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи «Криворожстали».

Соответствующее заявление сделал сегодня в ходе заседания Хозяйственного суда Киева представитель Генпрокуратуры.

Ответчиками по данному иску выступали Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) и компания "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ".

Генпрокуратура подала отказ в иске и попросила прекратить рассмотрение дела. Все участники заседания суда поддержали просьбу ГПУ.