Украина может предоставить полигоны для учений миротворческих сил Юго-Восточной Европы “Seebrig”

Украина может предоставить свои полигоны для проведения учений и тренировок многонациональных миротворческих сил Юго-Восточной Европы “Seebrig”.

Об этом, как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны Украины, заявил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ в перерыве заседания Совета министров обороны Юго-Восточной Европы, которое сегодня, 12 октября, проходит в столице Республики Албания городе Тирана.

Как отметил М.ЕЖЕЛЬ, на сегодня Украина пока еще не стала активным участником многонациональных миротворческих сил Юго-Восточной Европы “Seebrig”.

По словам главы отечественного оборонного ведомства, основной причиной неучастия Украины в силах “Seebrig” была финансовая сторона, ведь участие в этом многонациональном проекте требует в бюджетных средств, которых у Украины не было.

В то же время М.ЕЖЕЛЬ отметил, что несмотря на это, Украина может внести свой вклад в развитие миротворческих сил Юго-Восточной Европы через другие направления.

“Украина может предоставить свои полигоны для проведения учений и тренировок многонациональных миротворческих сил Юго-Восточной Европы “Seebrig”. Это предложение я внесу на обсуждение участников заседания Совета министров обороны Юго-Восточной Европы”, - подчеркнул министр обороны.

Также он очертил и другие направления сотрудничества в рамках миротворческих сил Юго-Восточной Европы. Это, в частности, широкие возможности отечественной военно-транспортной авиации, сил радиационной, химической и биологической защиты. “Украина может оказывать помощь и способствовать в ликвидации последствий техногенных аварий и природных катаклизмов”, - добавил М.ЕЖЕЛЬ.