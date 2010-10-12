Украина планирует предоставить помощь Венгрии в связи с экологической катастрофой

Украина отрабатывает вопрос о предоставлении помощи Венгрии в связи с экологической катастрофой.

Об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Безусловно, что Украина будет помогать нашему близкому соседу, дружественной для нас стране, и сейчас этот вопрос отрабатывается на уровне МЧС и Закарпатской областной госадминистрации. Я думаю, что другие регионы также к этому приобщатся”, - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 4 октября на крупном глиноземном комбинате Ajkai Timfoldgyar Zrt, который принадлежит компании MAL Zrt, в районе города Колонтар за 160 километров к западу от Будапешта произошел взрыв, которым была разрушена дамба резервуара с ядовитыми отходами - так называемым красным шламом. После взрыва из резервуара вылилось приблизительно 1,1 млн. кубометров токсичных веществ. Число жертв, по последним данным, достигло восьми человек. Около 120 человек получили травмы и химические ожоги (из них 40 находятся в тяжелом состоянии), сотни людей эвакуированы.