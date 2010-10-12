Литвин: ВР «взвешенно подойдет» к рассмотрению законов о регулировании интернет-пространства

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент «взвешенно подойдет» к рассмотрению законодательных актов относительно деятельности СМИ, в том числе, в части регулирования интернет-пространства, и заверил, что эти вопросы будут рассматриваться с учетом мирового опыта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом спикер сказал сегодня во время встречи с представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуней МИЯТОВИЧ.

Законодательные решения в сфере масс-медиа, сказал В.ЛИТВИН, требуют системного подхода, которому должны предшествовать «тщательный анализ и серьезный разговор». В частности, отметил он, важно не допустить монополизации информационного пространства. В этом контексте, касаясь, в частности, вопроса разгосударствления коммунальных печатных СМИ, руководитель парламента выразил мнение, что «приоритет должны получить журналистские коллективы».

В.ЛИТВИН также сообщил, что в ближайшее время парламент будет рассматривать во втором чтении законопроект о доступе к публичной информации, и предложил, чтобы офис Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации направил свои заключения и рекомендации к этому документу.

Относительно законопроекта об общественном телевидении, В.ЛИТВИН выразил убеждение в необходимости достичь консенсуса по важнейшим вопросам - финансирования и менеджмента. Вопрос относительно расходов на осуществление деятельности общественного телевидения, сказал он, стоило бы четко зафиксировать в законе, а также отдельной строкой в государственном бюджете, подчеркнув, что это должна быть защищенная статья. Руководство такого канала, по мнению руководителя парламента, должен определять опекунский совет, в состав которого войдут представители гражданского общества и по одному представителю от ветвей власти.

Отдельным направлением деятельности парламента В.ЛИТВИН назвал приведение отечественного законодательства в сфере СМИ к европейским стандартам, отметив, что Комитет по вопросам свободы слова и информации, который возглавляет представитель оппозиции, будет иметь поддержку Верховной Рады.

При этом В.ЛИТВИН считает необходимым поставить вопрос и о «проблеме свободы оскорблений и клеветы» в СМИ, «особенно по разного рода политическим заказам».

«У меня нет оснований говорить о свертывании демократии, - подытожил В.ЛИТВИН. - Верю, что власть хорошо усвоила необходимость вести диалог со СМИ на основе закона, ответственности и доброжелательности, и верю, что в Украине будет и встречное движение - не будет деления на «своих» и «чужих», где «чужих» можно обливать грязью, а «своих» выставлять как икону».

По его словам, каждый власть предержащий «должен повесить в своем кабинете лозунг: заботься о свободе слова, пока ты при власти, потому что потом, когда окажешься в оппозиции, будет поздно».

В свою очередь, Д.МИЯТОВИЧ назвала «добрым сигналом» заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно необходимости поддержки свободы СМИ, подчеркнув важность осуществления «реальных шагов» на этом пути.

Д.МИЯТОВИЧ высоко оценила усилия Украины на пути воплощения демократических реформ, вместе с тем отметив, что сейчас ситуация в сфере СМИ «выглядит не очень «розовой». В частности, она выразила обеспокоенность относительно некоторых норм законопроектов, которые готовятся к рассмотрению в парламенте, и заявила о готовности возглавляемого ею офиса провести правовую экспертизу соответствующих проектов законодательных актов. «Моя задача заключается в том, чтобы не критиковать, а оказывать всестороннюю помощь в указанных вопросах странам-членам ОБСЕ», - сказала Д.МИЯТОВИЧ.

В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос, отметил, что вопрос относительно деятельности СМИ в Украине и свободы слова «является чувствительной темой», и подчеркнул важность тщательного анализа ситуации в информационном пространстве.

Руководитель парламента привел статистические данные, согласно которым в государственные реестры Украины внесено 1672 телерадиоорганизации, и только 27 из них являются государственными. По данным Книжной палаты, сказал он, в этом году в Украине количество газет и журналов достигло 2296, в т.ч. более 700 коммунальных, которые подлежат разгосударствлению. «Таким образом, почти 100% СМИ находятся в частной собственности. Государство ни институционно, ни организационно, ни финансово не способно контролировать, осуществлять цензуру и даже системно регулировать их деятельность, - считает В.ЛИТВИН. - Роль государства как регулятора на рынке средств массовой информации сведена до минимума, и совокупная роль СМИ превышает вес государства в общественных отношениях».

«СМИ часто создавались, или скупались, как «оборонные» и «наступательные» инструменты для защиты частных и корпоративных интересов владельцев, - отметил руководитель парламента. - Из этого можно сделать еще один вывод: в Украине СМИ не стали инструментом и составляющей гражданского общества».

По убеждению В.ЛИТВИНА, необходимо «и на политическом, и на законодательном уровне прийти к консенсусу относительно объективного арбитража отношений государства и СМИ». Таким арбитром, по его мнению, должна выступать судебная система и институты гражданского общества.