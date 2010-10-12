Правительство усилит контроль за соблюдением техники безопасности на транспорте - Азаров

Правительство усилит контроль за соблюдением техники безопасности на транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на брифинге.

«Самые серьезные меры будут приняты, и мы усилим контроль за техникой безопасности, особенно на транспорте», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что необходимо увеличить требования к безопасности как от людей, работающих в этой сфере, так и в отношении технического состояния транспорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на железнодорожном переезде в городе Марганец Днепропетровской области произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. В результате аварии погибло более 40 человек.

По данному факту прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.