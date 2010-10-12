13 октября объявлено днем траура в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом № 952/2010 и “в связи со столкновением локомотива с пассажирским автобусом, которое произошло 12 октября 2010 года на железнодорожном переезде перегона «Никополь – Марганец» Приднепровской железной дороги и привело к многочисленным человеческим жертвам” объявил 13 октября 2010 года днем траура в Украине.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно Указу, в день траура будет приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины, а также зарубежных дипломатических учреждений Украины. Также будут отменены в Украине развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде, оборудованном звуковой и светофорной сигнализацией, произошло столкновение локомотива ВЛ-8 № 1583 с рейсовым автобусом.

По уточненным данным, в автобусе, который столкнулся с локомотивом в Марганце, находился 51 человек, 40 из которых погибли.