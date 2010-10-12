Курс НБУ на 13 октября

Официальный курс НБУ на 13.10.10 100 USD – 790.9900 (12 октября – 790.9900) 100 EUR – 1094.1765 (12 октября – 1102.3237) 10 RUR – 2.6299 (12 октября – 2.6515) Учетные курсы банковских металлов на 13.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-106269.51 (12 октября-106665.00) 961 XAG 10 Серебро-1821.65 (12 октября-1843.80) 962 XPT 10 Платина-132569.92 (12 октября-134231.00) 964 XPD 10 Палладий-45877.42 (12 октября-46510.21)

Официальный курс НБУ на 13.10.10 100 USD – 790.9900 (12 октября – 790.9900) 100 EUR – 1094.1765 (12 октября – 1102.3237) 10 RUR – 2.6299 (12 октября – 2.6515) Учетные курсы банковских металлов на 13.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-106269.51 (12 октября-106665.00) 961 XAG 10 Серебро-1821.65 (12 октября-1843.80) 962 XPT 10 Платина-132569.92 (12 октября-134231.00) 964 XPD 10 Палладий-45877.42 (12 октября-46510.21)

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