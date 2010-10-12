Главное на 12 октября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Чрезвычайные ситуации



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом № 952/2010 и “в связи со столкновением локомотива с пассажирским автобусом, которое произошло 12 октября 2010 года на железнодорожном переезде перегона «Никополь – Марганец» Приднепровской железной дороги и привело к многочисленным человеческим жертвам” объявил 13 октября 2010 года днем траура в Украине.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно Указу, в день траура будет приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины, а также зарубежных дипломатических учреждений Украины. Также будут отменены в Украине развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде, оборудованном звуковой и светофорной сигнализацией, произошло столкновение локомотива ВЛ-8 № 1583 с рейсовым автобусом.

По уточненным данным, в автобусе, который столкнулся с локомотивом в Марганце, находился 51 человек, 40 из которых погибли.

Финансы



Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2010 года составило 4 млрд. 640,9 млн. долл., что на 22,6% больше, чем в январе-августе 2009 года (3 млрд. 786,2 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-август 2010 года экспорт товаров составил 31 млрд. 590,6 млн. долл. (на 33,2% больше показателя за январь-август 2009 года), импорт – 36 млрд. 231,5 млн. долл. (на 31,8% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-август 2009 г. – 0,86).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-августом 2009 года увеличилась доля черных металлов – с 26,4% до 29,9%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 4,4% до 7,3%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 4,7% до 5%, руд, шлаков и золы – с 3,3% до 5,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2,2%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,4%, электрических машин – с 5,3% до 4,7%, зерновых культур – с 9,2% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,5% до 3,7%, удобрений – с 2,3% до 1,8%, бумаги и картона — с 1,9% до 1,7%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 4,5% до 5,6%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,5% до 5,2%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,6% до 2,3%. Уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,6% до 31,7%, механических машин – с 8,8% до 7,7%, фармацевтической продукции – с 4,4% до 3,8%.

По данным Госкомстата, в августе 2010 года экспорт товаров увеличился по сравнению с августом прошлого года на 33% и составил 4 млрд. 257,5 млн. долл., импорт – на 42%, до 5 млрд. 442,3 млн. долл. Отрицательное сальдо в августе т.г. составило 1 млрд. 184,8 млн. долл. против 631 млн. долл. за август 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов 14 украинских банков.

Об этом говорится в сообщении Moody's, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, с "негативного" на "стабильный" улучшены прогнозы рейтингов "Креди Агриколь", "ОТП Банка", "ПриватБанка", "Укрэксимбанка", "УкрСиббанка", "Райффайзен Банка Аваль", "Дочернего банка Сбербанка России", "Первого украинского международного банка", банка "Форум", банка "Пивденный", "Ощадбанка", "Донгорбанка", "Проминвестбанка" и "Укргазбанка".

Как сообщал УНИАН, 11 октября Moody's изменило с "негативного" на "стабильный" прогноз суверенного рейтинга Украины на уровне "В2".

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9470/7,9530 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9425/7,9495 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9420/7,9505 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2639/0,2643 грн./рубль, к 12:00 цены упали до 0,2628/0,2631 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2633/0,2636 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,1858 рублей за доллар (+0,1808).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3775/1,3885 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9905/11,0015 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9505/10,9590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,9680/10,9815 грн./евро.

Приватизация



Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил условия продажи государственного пакета акций ОАО “Укртелеком” со стартовой ценой 10,5 млрд. грн.

Об этом сегодня сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

В тоже время он не назвал других подробностей, отметив, что завтра в “Ведомостях приватизации” планируется опубликовать объявление о конкурсе по продаже 92,79% акций “Укртелекома”. Конкурс будет проведен через 75 дней после официального опубликования объявления.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что в случае, если опубликовать объявление завтра не успеют, это сделают на следующий день. Он также сообщил, что завтра планируется его пресс-конференция по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с принятым 27 сентября Кабинетом министров Украины распоряжением №1884-р, государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

В октябре Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО "Укртелеком".

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.

ТЭК

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО прогнозирует пробную прокачку нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после заседания Кабинета министров Украины.

“Пробный пуск, я думаю, будет в конце ноября”, - сказал Ю.БОЙКО.

По его словам, объемы пробной прокачки составят 80 тыс. тонн.

Как добавил министр, сегодня на Кабмине принято соответствующее протокольное решение “Об осуществлении прокачки пробной партии нефти на Мозырский НПЗ с использованием нефтепроводов “Одесса – Броды” и “Дружба”.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявлял, что продолжаются переговоры с Украиной о переводе нефтепровода "Одесса-Броды" в аверсный режим для прокачки венесуэльской нефти.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

В мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. По информации министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен с 10 до 9 млн. тонн. В текущем году вместо запланированных ранее 4 млн. тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн. тонн.

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Служба безопасности Украины завершила досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и других служебных лиц указанных государственных учреждений в совершении растраты принадлежащего компании «РосУкрЭнерго АГ» природного газа и его незаконном таможенном оформлении в феврале-марте 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе следствия собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину обвиняемых в инкриминируемых им преступлениях.

Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела во исполнение требований ст. 218-220 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после чего дело будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

Тогда И.ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде Киева, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе.

Позже Шевченковский райсуд Киева признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела о растаможивании 11 млрд. кубометров газа.

По делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела возбужденного в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Украина в январе-августе этого года сократила импорт природного газа на 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 5 млрд. 394,097 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики. По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-августе в общем объеме импорта составил 14,9%. Экспорт природного газа в январе-августе сократился на 8,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 159,1 тыс. долл. В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-августе Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 79,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 2 млрд. 736,623 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-августе составил 7,6%. Справка УНИАН. В 2009 году Украина сократила импорт природного газа на 15,5%, по сравнению с 2008 годом, до 7 млрд. 979,358 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2009 году в общем объеме импорта составил 17,6%. В 2009 году Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 33,8%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млрд. 989,639 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2009 году составил 6,6%.

Строительство



Народные депутаты Украины Игорь ШАРОВ (председатель фракции Блока Литвина), Александр ЕФРЕМОВ (лидер фракции Партии регионов), Иван КИРИЛЕНКО (лидер фракции БЮТ), Петр СИМОНЕНКО (руководитель фракции КПУ), Николай МАРТЫНЕНКО (председатель фракции НУ-НС) обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с депутатским запросом относительно недопущения уничтожения сквера на углу Десятинного переулку и Пейзажной аллеи в Шевченковском районе города Киева.

В переданном УНИАН депутатском запросе отмечается, что в Верховную Раду Украины поступает множество обращений и жалоб от граждан столицы, которые крайне обеспокоены сохранением исторического и культурного наследия города Киева, в частности ситуацией, сложившейся вокруг возможного строительства на углу Десятинного переулка и Пейзажной аллеи в Шевченковском районе г. Киева - охранной зоны заповедника ЮНЕСКО «София Киевская», и уничтожением при этом детского ландшафтного сквера. “Намерения властных структур застроить Десятинный переулок и Пейзажную аллею современными зданиями не только полностью игнорируют требования подписанной государством конвенции (речь идет о конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия - УНИАН) и международных договоров, но и фактически является попыткой варварскими действиями полностью уничтожить существующий ландшафт самой древней части Киева и сделать его таким, что он не будет иметь какой-либо исторической ценности”, - сказано в запросе.

Народные депутаты Украины считают обязательным сохранение исторического ореола Киева и запрещение какого-либо строительства в Десятинном переулке и на Пейзажной аллее, с перспективой введения моратория на строительство в буферных зонах, для недопущения внесения Софии Киевской в перечень объектов повышенного риска. Они просят В.ЯНУКОВИЧА поручить принять действенные меры по недопущения уничтожения детского ландшафтного сквера на углу Десятинного переулка и Пейзажной аллеи в Шевченковском районе города Киева.

Как известно, в пятницу, 8 октября, ВР поддержала и направила Президенту Украины данный депутатский запрос. За его направление проголосовали 269 народных депутатов Украины.

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Кабинет министров Украины в месячный срок разработает рамочный законопроект, которым будут определяться механизмы упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины со ссылкой на премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, соответствующее решение было принято вчера на совещании по вопросам дерегуляции в области строительства.

«На заседании было принято решение значительно упростить процедуры выдачи разрешений на строительство. Технология заключается в том, что в течение месяца правительство разработает рамочный закон, который определит механизмы нового порядка. Он будет касаться всех этапов, начиная от решения о выделении земельного участка, до сдачи объекта в эксплуатацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, идея изменений заключается в том, чтобы на переходном этапе введения в действие новых норм основная ответственность за упрощение этих порядков возлагалась на правительство, которое должно оперативно принимать все необходимые решения. Премьер-министр убежден, что упрощение выдачи разрешительных документов в строительстве и в системе землеотвода под строительство в среднем в четыре раза сократит сроки выдачи разрешений для начала строительно-монтажных работ, заключения договоров купли-продажи земли с момента подачи инвесторами заявки.

«В конечном результате это не только ускорит выдачу документов разрешительного характера, но и активизирует строительство, снизит себестоимость квадратного метра, повысит уровень инвестиционной привлекательности территории», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по его словам, важным вопросом остается необходимость более эффективного применения современных технологий строительства и усовершенствования нормативов по качеству и безопасности строительных материалов. «Большинство действующих сегодня государственных строительных норм и стандартов не отвечают требованиям времени», - отметил глава правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что с целью совершенствования нормативной системы, регулирующей строительство в Украине, и гармонизации ее с европейскими стандартами сегодня будет рассмотрен соответствующий план мер.

АПК



Вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Виктор СЛАУТА прогнозирует введение квот на экспорт зерновых из Украины на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после заседания Кабинета министров.

“Я думаю, что через десяток дней”, - отметил он.

В свою очередь министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что сегодня вопрос о введении квот на заседании Кабмина не рассматривался.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины инициирует внедрение квоты на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно документу, предлагается квоту на экспорт пшеницы установить в размере 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, а также по 1 тыс. тонн – ржи и гречки.

Напомним, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 7 октября сообщил, что Кабмин ввел квотирование экспорта зерна, но объемы, сроки и условия дорабатываются, добавив, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании правительства 11 или 13 октября.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, квота на экспорт кукурузы должна быть установлена в объеме 3 млн. тонн, ячменя – около 100 тыс. тонн и пшеницы – до 1 млн. тонн.

Соцполитика

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на товары до достижения уровня девальвации гривни 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня в ходе «круглого стола» на тему «Что нужно сделать, чтобы остановить рост цен на продукты?».

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира ЛАПЫ, причин для роста цен очень много, начиная с девальвации гривни двухлетней давности. «Украина очень сильно интегрирована в мировые рынки аграрной продукции и, когда мировые цены после кризиса возвращаются на свой традиционный уровень, украинские цены пересчитываются от этого уровня по курсу уже не 5, а 8 грн./долл. Этот фактор будет влиять на цены, я думаю, еще несколько лет», – сказал В.ЛАПА.

При этом он добавил, что «мы не получили 60% роста цен после 60% девальвации гривни». По мнению эксперта, этот процесс будет растянут во времени, и бороться с этим сложно, потому что оснований для ревальвации гривни нет.

Финансовый аналитик Eavex Capital Андрей ПАТИОТА отметил, что Украина является долларозависимой страной, а ее экономика долларизирована примерно на 40%, и все, даже внутренние цены привязываются к курсу доллару, поскольку курс гривни привязан к курсу доллара, а не к мультивалютной корзине.

«В 2008 году гривня по отношению к доллару с сентября 2008 года по сентябрь 2010 года девальвировала на 56%. За эти два года цены росли не настолько стремительно. Если верить официальной статистике, цены на продукты питания за эти два года выросли на 22%», – сказал А.ПАТИОТА, добавив, что единственный показатель, который вышел за пределы уровня девальвации, – это алкогольные напитки и табак, цены на которые выросли на 78%, но причиной этого является повышение акцизов в несколько раз.

«Украина – страна, в которой доллар имеет свой вес, и цены еще не подтянулись до уровня девальвации гривни. Эта составляющая может присутствовать в том, что инфляция будет сохраняться высокая, поскольку импортных товаров и услуг у нас много, и мы будем постепенно догонять уровень девальвации», – подчеркнул эксперт.

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Правительство планирует законодательно отнести шахтерские населенные пункты к отдельной группе депрессивных территорий.

Соответствующие изменения в Закон Украины «О стимулировании развития регионов» одобрили на сегодняшнем заседании Правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА.

В.ТИХОНОВ отметил, что признание шахтерских населенных пунктов депрессивными территориями позволит решить существующие социально-экономические и экологические проблемы, возникшие в результате ликвидации угольных предприятий. Кроме того, изменениями к закону программа преодоления состояния депрессивности территорий определена как целевая региональная, имеющая государственное значение.

В.ТИХОНОВ проинформировал, что изменениями к Закону «О стимулировании развития регионов» определено также понятие «шахтерские населенные пункты».

«Это те населенные пункты, на территории которых с 1996 года были ликвидированы угольные предприятия, но не были осуществлены в полном объеме мероприятия по решению социально-экономических и экологических вопросов, предусмотренных соответствующими проектами ликвидации указанных предприятий», - уточнил вице-премьер.

В.ТИХОНОВ также добавил, что между Минэкономики и Минрегионстроем предполагается перераспределение полномочий относительно признания территорий депрессивными и разработка программ преодоления состояния депрессивности территорий. Функции по координации разработки соглашений по региональному развитию от Минэкономики передадут Минрегионстрою.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил журналистам, что ему понравился новый дом, в котором получили квартиры 19 инвалидов І группы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время брифинга в Чернигове.

"Дом понравился", - отметил Н.АЗАРОВ, ддобавив, что квартира, в которую он зашел, имеет хорошую планировку и солнечная, хотя пока еще новостройка не подключена к теплу из-за бюрократических препятствий.

"Но мы переговорили. Через несколько дней этот вопрос будет закрыт", - отметил премьер-министр, говоря о своем общении с председателем Черниговской ОГА.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что решая злободневный вопрос для ветеранов, отдаем им долг, хоть и с большим опозданием. Руководитель правительства пообещал, что этот процесс не завершится, и в следующем году будут предусмотрены средства для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ в Чернигове вручил ордера на квартиры 19 инвалидам І группы Великой Отечественной войны. Ветераны получили, в зависимости от состава семьи, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Новостройка возведена ОАО "Домобудівник". Всего в доме 189 квартир.

(УНИАН)

