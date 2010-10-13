Анонс на 13 октября

* Азаров с рабочей поездкой в Брюсселе

* Круглый стол в формате видеомоста Москва-Киев на тему: "10 лет интеграционному проекту ЕврАзЭС. Что дальше?". Участники в Киеве: Валерий Мунтиян, зам.министра экономики Украины, председатель рабочей группы по разработке межгосударственной инновационной целевой программы стран-участников СНГ до 2020 г.; Дмитрий Выдрин, зам.секретаря СНБОУ, политолог. Участники в Москве: Александр Казаков, руководитель департамента экономической политики ЕврАзЭС; Михаил Петраков, директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ; Тимур Уразаев, директор департамента СНГ МИД Казахстана; Анатолий Корендясев, зам.председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками; Наталья Слюсарь, директор правового департамента Секретариата Комиссии Таможенного Союза; Сауле Сейтимбетова, зам.директора департамента СНГ МИД Казахстана.



* Круглый стол на тему: «Достойный труд - безопасный труд. Состояние охраны труда в стране и реализация заданий по улучшению безопасности труда и профилактики производственного травматизма».



* Пресс-конференция на тему: «Продажа «Укртелекома»: кому и за сколько отдавать предприятие?». В работе примет участие: народный депутат, экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция руководителя Экспертной комиссии по вопросам ЖКХ партии «Сильная Украина» Максима Городнего на тему: «Стратегия коммунального прорыва», во время которой будет презентована партийная концепция реформы ЖКХ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация.

* Пресс-конференция на тему: «Энергия ветра и солнца: перспективы применения в Украине». Участники: председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; директор компании «Solarshop» Андрей Воюш.

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